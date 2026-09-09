Sport

Trei oferte pentru Steven Nsimba! Ce se întâmplă cu atacantul francez

Steven Nsimba (30 de ani) rămâne unul dintre cei mai râvniți atacanți din SuperLiga României. Atacantul francez a avut trei oferte bune pe numele său. Ce decizie a luat.
Catalin Oprea
09.09.2026 | 08:05
Trei oferte pentru Steven Nsimba Ce se intampla cu atacantul francez
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Steven Nsimba, atacantul celor de la Universitatea Craiova / Foto: Sport Pictures
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Steven Nsimba, considerat de mulți drept unul dintre cei mai valoroși atacanți din SuperLigă, nu a dorit să plece de la Universitatea Craiova, chiar dacă pe numele său au fost câteva oferte interesante în ultimul an. Anunțul a fost făcut chiar de Sorin Cârțu, președintele onorific al oltenilor, omul de încredere al patronului Mihai Rotaru.

Steven Nsimba a răspuns ofertelor venite

Invitat în cadrul unei emisiuni televizate, Sorin Cârțu a recunoscut că au existat oferte pe numele lui Steven Nsimba, dar francezul a refuzat să le dea curs. Fostul mare atacant lasă de înțeles că Universitatea Craiova ar fi fost dispus să-l vândă în acele cazuri, dar francezul a fost cel care s-a opus mutării.

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În luna ianuarie, oficialii clubului oltean au recunoscut că Steven Nsimba a refuzat „o ofertă foarte mare pentru el și pentru club” din China, cel mai probabil de la formația Zhejiang FC, unde ar fi devenit coleg de echipă cu un alt fost jucător al Universității Craiova, Alexandru Mitriță.

Două luni mai târziu, s-a vorbit despre un posibil interes al grecilor de la Olympiacos, dar informația a rămas doar la stadiu de zvon, fără vreo confirmare oficială. Nsimba a avut 2-3 oferte, dar n-a vrut să plece! Nu a vrut să plece, dar au fost oferte pentru el, a declarat Sorin Cârțu la Prima Sport.

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Fostul internațional român Basarab Panduru, analist la Prima Sport, este de părere că după fiecare gol marcat Steven Nsimba are o atitudine atipică: este supărat, nemulțumit, de parcă dorește să transmită un mesaj cuiva. Pe „Pandi” acest lucru l-a dus cu gândul la faptul că jucătorul și-ar dori să plece de la echipă, dar nu este lăsat să plece de către Mihai Rotaru și colaboratorii săi.

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Dar câteodată ai impresia, după ce dă gol, că e supărat. Că nu e lăsat sau că vrea să plece!, a spus „Pandi”. Răspunsul lui Sorin Cârțu a venit imediat. Fostul antrenor l-a asigurat că nu este vorba despre așa ceva, lăsând de înțeles că apreciază foarte mult calitatea francezului: Nu e supărat, aşa e stilul lui, dar e jucător.

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De unde a apărut Steven Nsimba

Steven Nsimba s-a transferat la Universitatea Craiova în vara lui 2025, pe când antrenor era fostul selecționer Mirel Rădoi. Francezul a venit din liga a treia a fotbalului din Hexagon, de la Aubagne Air Bel, iar toată lumea era sceptică în privința sa.

Timpul a demonstrat că toată lumea s-a înșelat. Steven Nsimba s-a dovedit un jucător peste media campionatului României. O adevărată forță a naturii, care știe să marcheze atunci când situația o cere, indiferent de adversari.

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Fotbalistul de origine congoleză a reușit să marcheze 21 de goluri și să ofere șapte pase decisive la Universitatea Craiova în 62 de partide oficiale, în toate competițiile. Are goluri marcate în supergrupa de Conference (în înfrângerea cu Sparta Praga, scor 1-2), dar și în preliminariile Ligii Campionilor (un gol contra lui Vitebsk, scor 4-1) și în preliminariile Europa League (un gol contra lui KuPS, scor 2-1).

  • În acest moment, Steven Nsimba este cotat la 1.000.000 de euro, conform Transfermarkt, fiind cea mai înaltă cotă a sa din carieră. În momentul mutării sale la Craiova, atacantul era cotat la 300.000 de euro.
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