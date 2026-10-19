Steven Nsimba, capăt de drum la Universitatea Craiova?! „E subiect închis”

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Viitorul lui Steven Nsimba la Universitatea Craiova este tot mai mult pus sub semnul întrebării, după ce atacantul a ajuns să prindă tot mai puține minute în tricoul alb-albastru. Evoluțiile lui Elisor, care a ajuns la șapte goluri, complică situația francezului, iar Eugen Neagoe nu exclude o despărțire în pauza de iarnă. La FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj, Vivi Răchită și Mihai Stoichiță au analizat motivele pentru care Nsimba a ieșit din calculele echipei și au vorbit despre posibilitatea unui conflict cu antrenorul Filipe Coelho.

Eugen Neagoe anunță că Steven Nsimba ar putea pleca de la Universitatea Craiova

Steven Nsimba traversează o perioadă complicată la Universitatea Craiova, unde concurența din atac a devenit tot mai puternică. Elisor a profitat de oportunitățile primite și a ajuns la șapte goluri, în timp ce francezul nu a mai reușit să-și păstreze locul în echipă.

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Eugen Neagoe a recunoscut că îl apreciază pe Nsimba și că, înainte de ultimele evoluții ale lui Elisor, l-ar fi văzut în continuare printre titularii formației din Bănie. Totuși, rezultatele atacantului care a primit mai multe șanse îi dau dreptate lui Filipe Coelho în privința alegerilor făcute. În aceste condiții, fostul antrenor al Universității Craiova consideră că , mai ales dacă Elisor continuă să marcheze.

„Orice jucător își dorește să joace și, în momentul în care nu intri câteva partide la rând, ți-e din ce în ce mai greu și apar nemulțumirile din partea lui. Din păcate pentru el, e o problemă să nu joace. Chiar dacă Elisor are toate aceste evoluții nesperate după primele jocuri, cred că tot Nsimba ar fi al doilea titular al Craiovei în atac. Totuși, statistica nu-mi dă dreptate, Elisor e o revelație, dar mie îmi place Nsimba”, a declarat Eugen Neagoe, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Tehnicianul a explicat apoi de ce o plecare în pauza de iarnă nu ar fi surprinzătoare și a vorbit despre suma pe care clubul ar putea să o obțină în urma unui eventual transfer: „Probabil la iarnă va fi subiect închis. Dacă și evoluțiile lui Elisor vor continua pe această linie, clar nu văd cum să mai rămână. Probabil și el își va dori să plece, clubul să găsească o modalitate să scoată o sumă de bani. Eu zic că și un milion dacă s-ar lua pe el ar fi un câștig. Eu cred că a venit liber de contract din Franța, din ce știu”, a mai spus Neagoe.

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Vivi Răchită suspectează o problemă între Nsimba și Filipe Coelho

Faptul că Steven Nsimba nu a fost folosit în ultimele partide a alimentat discuțiile despre relația sa cu Filipe Coelho. Vivi Răchită a amintit că , însă francezul nu a jucat niciun minut. O situație similară s-a înregistrat și la partida cu Getafe. Răchită consideră că ar putea exista o problemă între jucător și antrenor, însă a precizat că nu se poate ști cu certitudine ce s-a întâmplat în interiorul echipei. Fostul fotbalist a luat în calcul inclusiv posibilitatea ca reacția lui Nsimba la lipsa minutelor să fi influențat situația.

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„Vineri, la emisiune, Pavel Badea a făcut pariu că Nsimba va fi titular cu Farul și uite că n-a jucat niciun minut, la fel și în meciul cu Getafe. Cred că este o problemă între antrenor și Nsimba, probabil datorită faptului că nu a jucat o fi răspuns, nu s-o fi pregătit. Rezultatele, totuși, îl ajută pe antrenor. A ieșit din echipă marcând goluri, practic”, a spus Vivi Răchită.

Mihai Stoichiță crede că Nsimba nu mai este la fel de implicat

Mihai Stoichiță a venit cu o altă perspectivă asupra situației atacantului de la Universitatea Craiova. Oficialul FRF a spus că, din felul în care l-a văzut în ultima perioadă, a avut impresia că Nsimba și-ar dori să plece. El a precizat însă că nu poate ști ce se întâmplă cu adevărat în vestiar sau la antrenamente.

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Stoichiță a explicat că relația dintre un antrenor și un jucător poate fi înțeleasă mai bine observând implicarea fotbalistului la ședințele de pregătire. În opinia sa, atitudinea și efortul depus la antrenamente pot conta foarte mult atunci când tehnicianul decide cine merită să fie titular.

„Eu cred că nu prea mai are chef. Așa l-am văzut eu pe Nsimba în ultima vreme. Cred că vrea să plece neapărat, nu avem de unde să știm ce e acolo. Dacă mergi la un antrenament, îți dai seama imediat de relația antrenor-jucător. Aici nu vorbim de o relație de coabitare, este vorba de relația antrenor-jucător din timpul unui antrenament, când vezi că jucătorul dă totul și își dorește să joace titular la echipa respectivă, că face un efort supraomenesc ca să ajungă în vizorul antrenorului. Probabil că la antrenamente Nsimba a devenit un tip care nu prea e foarte interesat, în dorul lenii, pentru că altfel nu ar avea de ce să aibă un conflict cu Filipe”, a declarat Mihai Stoichiță.