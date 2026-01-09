Steven Nsimba, glume cu Assad pe seama transferului său în China: „Mă pregăteam să plec, dar mi-a plăcut pizza făcută de mama ta!”

ADVERTISEMENT

Deși s-a scris despre o posibilă rivalitate între Assad Al Hamlawi și Steven Nsimba, două dintre transferurile realizate de Universitatea Craiova în această vară, cei doi au reușit să arate cât de apropiați sunt în timpul unei „provocări” lansate în Antalya, din cadrul cantonamentului alb-albaștrilor. Assad a luat rolul reporterului și i-a pus câteva întrebări prietenului său.

Nsimba, în formă maximă și cu glumele la el: „Mă pregăteam să mă mut în China”

Atacantul francez al Universității Craiova nu a rezistat și a glumit și pe seama zvonurilor apărute în această vară, legate de un posibil transfer al său în China. De asemenea, Nsimba a mărturisit și lucrul care-l menține în formă bună și la 29 de ani.

„Sunt foarte bine, mulțumesc de întrebare. În vacanță m-am bucurat de timpul petrecut cu familia. De asemenea, am avut grijă de mine, am fost și la spa și am făcut puțin sport, mai exact baschet. Îmi place să am grijă de mine, îmi îngrijesc tenul ca să rămân în formă, să par tânăr. Nu împrumut din informații, e strict personal. Nu arăt de 22, dar mă descurc. Am încercat și un nou tip de mâncare chinezească. A fost de 10, se numește Wagyu. Mă pregăteam să mă mut acolo. Glumesc (n.r. râde). Pentru cei care știu…mă pregăteam pentru China, dar…. Mi-a plăcut și pizza făcută de mama ta (n.r. mama lui Assad)“, a declarat Steven Nsimba, în interviul realizat de Assad pentru .

Nsimba a refuzat un salariu de 750.000 de euro pentru a rămâne la Craiova!

FANATIK a scris în exclusivitate despre oferta pe care Steven Nsimba a avut-o din China. Oltenii au avut 1,2 milioane de euro de la Zhejiang FC, echipa la care este legitimat Alex Mitriţă. , chinezii punându-i pe masă un salariu anual de 750.000 de euro, pe care Nsimba l-a refuzat.

Fotbalistul a declarat că vrea să rămână la Universitatea Craiova pentru a câştiga titlul şi pentru a deveni golgheterul României, spunând că nu îşi doreşte să plece în acest moment de la echipă.

Felgueiras a lămurit scandalul de la Atena: „Nu s-a pus problema”

, Mario Felgueiras, directorul sportiv al oltenilor, a dezvăluit că Nsimba nu vrea să plece de la Craiova şi a vrut să demonteze informaţiile cum că fotbalistul nu a vrut să intre pe teren în finalul meciului cu AEK Atena:

„Vreau să lămuresc un lucru legat de Nsimba! Au apărut nişte zvonuri cum că nu ar fi vrut să intre pe teren la meciul cu AEK Atena. Sunt total neadevărate. Nu a existat vreun refuz din partea jucătorului, nu s-a pus nicio secundă problema să nu vrea să intre pe teren”, a spus Felgueiras.

Nsimba, transferat gratis la Universitatea Craiova

Atacantul francez în vârstă de 29 de ani a fost transferat gratis în vară, iar pentru olteni ar fi fost o afacere excelentă în condiţiile în care au avut 1,2 milioane de euro pe atacant, după doar şase luni.

Universitatea Craiova este pe primul loc în SuperLiga, iar Steven Nsimba s-ar putea dovedi o piesă importantă în lupta pentru titlu, obiectivul major al oltenilor pentru acest sezon.