Steven Nsimba, „dublă” la primul meci ca titular la Universitatea Craiova, în derby-ul cu CFR Cluj. Ce a spus francezul la final. Update

Universitatea Craiova a început foarte bine noul sezon, deși a dat emoții suporterilor după înfrângerea de la Sarajevo. Oltenii înscriu pe bandă rulantă, iar atacanții proaspeți aduși în Bănie de Mirel Rădoi și-au pus deja amprenta în jocul Universității.

UPDATE: Ce a declarat Steven Nsimba la finalul partidei

La finalul celor 90 de minute, francezul Steven Nsimba a fost mulțumit de rezultatul obținut de echipa sa. Întrebat de fotbalul din România, atacantul s-a arătat mulțumit de stilul practicat la noi în țară:

„A fost incredibil. Trebuia să fie o victorie ușoară, dar nu a fost așa. Totul arată bine pentru un moment, am pierdut doar două puncte până în acest moment. Trebuie să mențin un nivel înalt și să ne îmingem de la spate unul pe celălalt (n.r. – el cu Hamlawi). Fotbalul este foarte fizic aici în România, dar cred că mă descurc foarte bine”, a spus Steven Nsimba, conform

UPDATE. Steven Nsimba face „dubla” în repriza secundă!

Ofensiva Craiovei rămâne la nivel înalt! Steven Nsimba face dubla în minutul 56, la capătul unui atac excelent purtat de olteni. Atacantul francez deschisese scorul în minutul 20.

Universitatea Craiova a făcut 3-0 după a doua reușită a lui Steven Nsimba, iar „leii” sunt complet în control în partida din Gruia.

Steven Nsimba, gol la primul meci ca titular pentru Universitatea Craiova

Etapa a patra din SuperLiga României le-a adus față în față pe CFR Cluj și Universitatea Craiova. Meciul a început pe o ploaie torențială și niciuna dintre echipe nu reușea să își creeze ocazii, însă atacantul adus în această vară, Steven Nsimba, i-a pus pe olteni în avantaj după o acțiune personală superbă.

După ce a primit mingea în flacul stâng, Nsimba a reușit să depășească ușor un adversar și a tras plasat la colțul lung, unde Otto Hindrich nu a putut să mai intervină.

Golul atacantului francez vine după ce care și-a pus echipa în avantaj în minutul 91 împotriva Universității Cluj. Steven Nsimba, în vârstă de 29 de ani, a evoluat în ultimul sezon în liga a treia din Franța, pentru Aubagne, echipă unde a marcat de 15 ori și a oferit 6 pase decisive în 33 de meciuri.

Assad Al Hamlawi, noua senzație din Bănie

Dacă francezul a început bine, palestinianul Al Hamlawi are, la rândul său, un start de vis în tricoul Universității Craiova. După două meciuri în care a avut evoluții șterse, fostul atacant al lui Slask Wroclaw și-a demonstrat adevărata valoare în meciurile cu ”U” Cluj și FK Sarajevo.

În ultimele două meciuri, „E o seară, într-adevăr, foarte bună! În prima repriză am fost aproape de gol, dar nu îndeajuns de mult. Am presat jocul, dar ne-au lipsit micile detalii. În repriza secundă am arătat că suntem echipa mai bună. Am arătat că avem foame de goluri și de victorie!

(n.r. – Ce ne poți spune despre primul gol?) Nu am nicio idee cum am marcat primul gol! Am văzut balonul în fața mea și am șutat. Trebuie să revăd totul, pentru a-mi aminti cum am marcat. Au fost foarte multe emoții astăzi”, declara palestinianul după hat-trick-ul marcat împotriva lui FK Sarajevo, conform