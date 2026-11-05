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Steven Nsimba le-a spus totul francezilor despre situația de la Universitatea Craiova: „Am avut oferte!”

Tibi Cocora
05.11.2026 | 13:41
Steven Nsimba lea spus totul francezilor despre situatia de la Universitatea Craiova Am avut oferte
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Steven Nsimba a vorbit în Franța despre situația sa la Universitatea Craiova. Foto: Colaj Fanatik.
Steven Nsimba a vorbit în Franța despre situația sa la Universitatea Craiova. Atacantul a dezvăluit ce oferte a primit și de ce le-a refuzat.
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Steven Nsimba a vorbit de curând în presa din Franța despre situația sa de la Universitatea Craiova și despre viitorul carierei. Atacantul francez, care nu mai are același rol important în echipa pregătită de Filipe Coelho ca în sezonul precedent, a recunoscut că a primit oferte din străinătate și că și-ar fi dorit să facă un pas înainte. Fotbalistul a explicat, totuși, de ce a refuzat anumite propuneri și a transmis ce îl motivează să continue în Bănie.

Steven Nsimba a vorbit în Franța despre viitorul său la Universitatea Craiova

Steven Nsimba traversează o perioadă diferită față de cea din sezonul precedent, când a fost unul dintre oamenii importanți ai Universității Craiova. Atacantul francez primește tot mai puține șanse din partea antrenorului Filipe Coelho, iar viitorul său în Bănie a devenit un subiect de interes. Aflat în ultimul an de contract cu formația olteană, Nsimba a acordat un scurt interviu publicației franceze Le Berry Républicain, înaintea confruntării dintre Universitatea Craiova și Egnatia, din Conference League.

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Fotbalistul a recunoscut că a avut posibilitatea să plece de la Craiova, însă destinațiile propuse nu l-au convins. Ofertele au venit în special din China și din țările din zona Golfului, dar francezul a explicat că nu își dorește, în acest moment, o asemenea provocare: „Am avut oferte, dar mai ales de la cluburi din China sau din țările Golfului. Nu pentru astfel de provocări m-am apucat de fotbal!”, a declarat Steven Nsimba pentru Le Berry Républicain.

Atacantul a lăsat de înțeles că și-ar fi dorit un transfer la o echipă de un nivel superior, însă participarea Universității Craiova în competițiile europene reprezintă un argument important pentru continuarea aventurii sale în România: „Mi-ar fi plăcut să fac un pas spre un nivel ceva mai înalt, dar aici joc totuși în cupele europene și este incredibil”, a adăugat fotbalistul francez.

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În interviul acordat publicației Le Berry Républicain, Steven Nsimba a vorbit și despre performanța realizată alături de Universitatea Craiova în stagiunea precedentă. Francezul a descris sezonul drept unul excepțional și a subliniat importanța succesului pentru un club obișnuit să lupte în partea superioară a clasamentului: „Craiova este un club obișnuit să lupte pentru primele cinci locuri, dar am avut un sezon excepțional, care ne-a adus primul titlu după 35 de ani”, a declarat Steven Nsimba.

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Steven Nsimba, de la omul decisiv al Universității Craiova la rezervă în echipa lui Filipe Coelho

Steven Nsimba a ajuns gratuit la Universitatea Craiova în vara anului 2025 și a avut un impact important asupra jocului ofensiv al formației din Bănie. În ediția precedentă, atacantul francez a contribuit cu 13 goluri și 7 pase decisive, fiind unul dintre jucătorii care au făcut diferența în momentele importante ale sezonului. Evoluțiile sale i-au consolidat statutul în echipă, însă actuala stagiune nu i-a mai adus aceeași constanță.

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Sub comanda lui Filipe Coelho, Nsimba a fost titularizat tot mai rar, iar concurența din compartimentul ofensiv i-a redus minutele petrecute pe teren. În plus, situația contractuală complică lucrurile. Francezul se află în ultimul an al înțelegerii cu Universitatea Craiova, astfel că viitorul său rămâne deschis. În acest context, declarațiile acordate presei din Franța sunt cu atât mai interesante, mai ales că fotbalistul nu a ascuns faptul că și-ar fi dorit să evolueze la un nivel superior.

Steven Nsimba a fost dorit și de FCSB! Schimbul nu s-a mai realizat

Situația lui Steven Nsimba a atras atenția și pe piața internă a transferurilor. Atacantul francez a fost dorit de FCSB, fiind luată în calcul o posibilă mutare care l-ar fi implicat și pe Aymen Boutoutaou. FANATIK a informat în exclusivitate despre această variantă de transfer, însă negocierile nu s-au concretizat, iar Nsimba a rămas la Universitatea Craiova.

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Mai mult, atacantul a fost întrebat la finalul partidei cu FC Voluntari, din Cupa României, despre viitorul său și a dezvăluit că nu a purtat nicio discuție cu oficialii clubului pentru prelungirea înțelegerii: „Mă simt bine, sunt pregătit atunci când antrenorul apelează la mine. Toată lumea vrea să joace cât mai mult, este normal. Contractul meu? Este ultimul meu an, încă nu am vorbit cu nimeni despre prelungire”, a declarat recent Nsimba.

  • 10 meciuri a jucat Steven Nsimba pentru Universitatea Craiova în sezonul 2026/2027
  • 4 goluri a marcat Nsimba pentru Universitatea Craiova îna cest sezon
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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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