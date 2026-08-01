Steven Nsimba, primele explicații după gestul uluitor făcut pe gazon în Universitatea Craiova – Petrolul 4-0! Ce i-a spus lui Paul Papp

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a trecut rapid peste eliminarea din preliminariile Champions League și s-a impus de o manieră categorică, 4-0, în partida cu Petrolul de pe „Ion Oblemenco”. Steven Nsimba (30 de ani), care a marcat o „dublă”, și Ștefan Baiaram (), care a punctat în repriza secundă, au reacționat la finalul jocului.

Ce a declarat Steven Nsimba după Universitatea Craiova – Petrolul 4-0

Steven Nsimba a marcat o „dublă” în prima repriză, prima reușită sosind în secunda 42 a meciului. . La final, fotbalistul Craiovei a vorbit despre acel moment, dar și despre faptul că a părăsit terenul la pauza meciului. „Nu cred că am mai marcat atât de repede de când aveam 17 ani. Dar e bine, când marchezi atât de repede, știi că echipa adversă va fi nevoită să iasă la joc.

ADVERTISEMENT

Papp m-a tras de fiecare dată și arbitrul nu a fluierat, l-am întrebat dacă vrea tricoul după ce am marcat al doilea gol. M-am distrat puțin (n.r. râde). A fost puțin cam stupid din partea mea, pentru că aveam deja un cartonaș galben, trebuie să mă controlez mai bine. Schimbarea a avut legătură cu cartonașul galben, dar a fost vorba și despre odihnă. Avem mai mulți jucători accidentați, precum Assad sau Romanchuk.

Va fi greu (n.r. contra lui KuPS), au jucat în Conference League în sezonul trecut, cred că ei au făcut egal cu Crystal Palace și ne-au eliminat pe noi din competiție după ultima etapă din faza ligii. E o echipă bună, care e obișnuită să joace în Europa”, a declarat francezul la finalul partidei, conform . .

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram, mesaj pentru contestatari după Universitatea Craiova – Petrolul 4-0

Ștefan Baiaram a pasat decisiv la a doua reușită a lui Nsimba, iar în partea secundă a marcat golul de 3-0 cu o lovitură de cap din plonjon. La final, internaționalul român a vorbit despre succesul clar obținut contra Petrolului, iar acesta a prefațat și partida contra finlandezilor de la KuPS. „Mă bucur că am câștigat, mă bucur că am înscris 4 goluri. Este o victorie binevenită înaintea unei duble foarte importante pentru noi. Au fost niște momente grele, ne pare rău că nu am trecut mai departe în Champions League, dar acesta este fotbalul, vrem să ne calificăm în Europa League. N-a uitat nimeni de meciurile cu Levski, am încercat să ne mobilizăm, să dăm totul și să câștigăm, dar toată lumea suferă după acel rezultat.

ADVERTISEMENT

Nu am ce să le spun celor care ne-au criticat, singurul lucru care pot să îl fac este să arăt pe teren, să demonstrez alături de colegii mei că suntem în continuare cea mai bună echipă din România. Va fi o deplasare destul de lungă, un teren dificil, o să jucăm pe sintetic, este ceva nou și pentru noi, dar trebuie să ne adaptăm, să scoatem un rezultat pozitiv și acasă să ne calificăm. Sunt multe lucruri pe care le-am analizat după meciurile cu Levski, vorbesc din punctul meu de vedere, puteam să finalizez mult mai bine anumite ocazii, puteam să îmi creez mai multe ocazii, știu că nu am fost foarte inspirat, îmi doresc pe viitor să fac diferența și în Europa”, a declarat Baiaram.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul Craiovei a fost dorit de mai multe formații în această vară, însă acesta a subliniat că posibilitatea unui transfer nu a reprezentat o presiune în plus: „E presiune de când joc la Universitatea Craiova. Sunt oltean, port acest număr, am niște obligații. Când joci la Universitatea Craiova, când porți numărul 10, lumea se așteaptă de la tine să faci diferența la fiecare meci. Și eu îmi doresc asta, dar în anumite zile poate să îmi iasă, în altele nu”.

Nikola Stevanovic și Samuel Teles, primele concluzii după victoria clară cu Petrolul

Fundașul Nikola Stevanovic a vorbit la rândul său despre succesul obținut de gruparea din Bănie. „A fost un meci bun pentru noi, am avut multe ocazii, suntem fericiți. (n.r. ați trecut peste meciurile cu Dinamo și Levski?) Nu e ușor să pierzi un meci, iar apoi să fii eliminat din Champions League, dar e fotbal, nu putem câștiga tot timpul. Trebuie să tratăm fiecare meci ca pe o finală dacă vrem să fim din nou campioni. Victoria înseamnă mult pentru moralul nostru. Meciul cu KuPS va fi greu, dar trebuie să mergem acolo pentru a câștiga”, a declarat fundașul sârb.

ADVERTISEMENT

Integralist în duelul de pe „Ion Oblemenco”, Samuel Teles a tras concluziile: „Am început bine, asta ne-a ajutat mult. Suntem foarte puternici acasă. Am jucat multe meciuri în ultimele zile, ne dorim rezultate mai bune, muncim foarte mult, acest meci e un nou început. A fost o săptămână grea, când nu câștigi e greu, trebuie să învățăm din greșeli. Jucăm din 3 în 3 zile și nu ne permitem să fim triști. Va fi un meci greu în Finlanda, vom juca pe un teren sintetic contra unei echipe foarte bune. Nu va fi ușor, dar vom lupta pentru Craiova și pentru fotbalul românesc”.

Nikola Stevanovic, prima reacție după Universitatea Craiova - Petrolul 4-0