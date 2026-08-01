Steven Nsimba, reacție uluitoare după dubla din U Craiova – Petrolul! Ce a făcut în fața lui Paul Papp. Video

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Steven Nsimba (30 de ani) a fost titular în meciul Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești, disputat sâmbătă seară pe stadionul „Ion Oblemenco” în cadrul etapei cu numărul 3 din SuperLiga. Atacantul francez a reușit să deschidă scorul după doar 41 de secunde de joc, fiind deci vorba despre cel mai rapid gol marcat până acum în actuala stagiune.

Steven Nsimba, cel mai rapid gol de până acum al sezonului de SuperLiga și dublă în prima repriză a meciului U Craiova – Petrolul

El a punctat după o angajare excelentă din partea lui Carlos Mora din flancul drept. L-a depășit pe goalkeeper-ul Zima, ieșit în întâmpinarea lui, cu o preluare elegantă pe piept făcută pe poziție viitoare, iar ulterior nu a avut de îndeplinit decât o simplă formalitate, trimițând din câțiva metri în poarta rămasă astfel goală în mare măsură.

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Apoi, Nsimba s-a „șicanat” în mai multe rânduri pe parcursul jocului cu Paul Papp (36 de ani), fundașul central al Petrolului și deci unul dintre adversarii săi direcți în această partidă. În minutul 18, atacantul Craiovei a fost avertizat cu cartonaș galben de arbitrul Marian Barbu pentru un fault.

Ce i-a făcut Steven Nsimba lui Paul Papp după al doilea gol

La foarte scurt timp, De această dată, francezul a înscris după o centrare a lui David Matei de pe partea dreaptă la bara a doua și o minge întoarsă excelent fără preluare de spre centrul careului.

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De acolo, fără marcaj, Nsimba l-a „executat” fără emoții pe Zima. Imediat după, el a avut o răbufnire la adresa lui Papp, aflat chiar în fața sa în acele momente, cu un genunchi în pământ. Fotbalistul lui Filipe Coelho a început să strige în direcția jucătorului de la Petrolul și să se tragă de tricou, părând să îi reproșeze adversarului său modul în care el a abordat anumite dueluri directe anterioare. Vizibil deranjat, fundașul central i-a reproșat arbitrului această chestiune și i-a cerut acestuia să îi acorde lui Nsimba al doilea galben pentru acest gest, care ar fi însemnat automat și eliminarea lui, lucru care însă nu s-a întâmplat în cele din urmă.