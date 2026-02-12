Steven Nsimba, refuzat de Dinamo: „Ne dorim altceva”. De ce nu a ajuns atacantul Universității Craiova în „Ștefan cel Mare”

Steven Nsimba a impresionat la Universitatea Craiova prin forța sa fizică și sângele rece în fața porții. Chiar dacă primele sale meciuri au fost spectaculoase și părea că nimic nu poate să-l oprească, randamentul său a cunocut un declin în ultima vreme, însă continuă să fie unul dintre oamenii periculoși din atacul oltenilor. Francezul putea ajunge la Dinamo, însă „câinii” l-au refuzat clar.
Dinamo duce lipsă de număr 9 în acest moment, iar un jucător ca Steven Nsimba ar fi fost perfect pentru formația lui Zeljko Kopic. „Câinii” puteau să-l aibă în lot, însă întreg stafful a căzut de comun acord că atacantul francez nu este o variantă bună pentru Dinamo.
Andrei Bendeac, head performance analyst la clubul din „Ștefan cel Mare”, a dezvăluit cum a ajuns Dinamo să-l refuze pe Steven Nsimba înainte ca atacantul să ajungă în Bănie: „Nu doar Kopic l-a refuzat pe Nsimba. Cu toții l-am refuzat pe Nsimba. Dacă stăm să luăm toți jucătorii pe care i-am refuzat și au ajuns în locuri bune… sunt destui. Nsimba este un atacant care are destul de multe fluctuații.
El a venit din Franța III (n.r. – liga a treia franceză), care este o ligă foarte dezvoltată din punct de vedere fizic. Probabil cea mai dezvoltată din punct de vedere fizic dintre diviziile inferioare, împreună cu League One din Anglia (n.r. – Al treilea eșalon). Profilul său prinde în România, dar noi avem pretenții mai mari de la un jucător, nu doar unul care să aibă forță și explozie”, a dezvăluit Andrei Bendeac pentru gsp.ro.
Dinamo s-a bazat în acest sezon pe Stipe Perica, atacant cu un CV impresionant pentru SuperLiga României, care reușise să marcheze de șase ori în stagiunea precedentă. Andrei Nicolescu și Zeljko Kopic au avut încredere că el poate fi golgheterul echipei în noul sezon, însă atacantul croat a dezamăgit.
Deși el și-a dorit să rămână la Dinamo și a refuzat foarte multe oferte bune, contractul său a fost reziliat în cele din urmă, iar Dinamo a mai pierdut o variantă pentru postul de vârf de atac. La ultimul meci, Kopic l-a folosit pe Alberto Soro pe acel post și a fost extrem de încântat de performanțele sale.
Nsimba a fost titular în meciul Universității Craiova contra lui Dinamo, însă a fost schimbat la scurt timp după startul reprizei secunde. Atacantul francez a simțit o durere la picior și a ieșit imediat pentru a nu risca nimic. Francezul urmează să facă mai multe analize pentru a afla dacă este apt pentru următoarele două meciuri ale oltenilor împotriva campioanei României.
„Încă nu știm exact. Adevărul este că a simțit ceva la picior. Așteptăm. Va face analize și vedem ce are. Sperăm că nu e nimic grav, mai ales că a fost ultima zi a perioadei de transferuri. A simțit ceva la picior. Noi bănuim că poate fi o ruptură sau o contractură. E devreme, încă nu putem da un verdict. Noi sperăm să fie tot lotul disponibil la următoarele meciuri”, a declarat Mario Felgueiras la FANATIK SUPERLIGA.