CE TREBUIE SĂ ȘTII Steven Nsimba, victima rasismului după golul victoriei cu Dinamo

Steven Nsimba a trecut de la erou la țintă a atacurilor în doar câteva minute, după ce a adus victoria Universității Craiova în duelul cu Dinamo. Atacantul oltenilor, decisiv în prelungiri, a fost vizat de un val de mesaje rasiste în mediul online, pe care a ales să le facă publice, scoțând la iveală un nou episod grav de derapaj în fotbalul românesc.

La scurt timp după golul marcat de atacant în minutul 90+1 și fluierul final al partidei din Bănie, Nsimba a început să primească numeroase mesaje jignitoare pe rețelele de socializare. O parte dintre acestea au depășit, însă, orice limită, având un conținut rasist explicit. Cel mai probabil, mesajele vin din partea unor suporteri ai echielor rivale.

Atacantul Craiovei a publicat o serie dintre aceste reacții, în care este numit „maimuță” sau „babuin”, dar și alte apelative ofensatoare, unele însoțite de înjurături. În alte mesaje, acesta este atacat direct pe criterii de culoare a pielii, într-un limbaj care a stârnit indignare în rândul celor care au văzut postările. Gestul lui Nsimba de a expune aceste derapaje vine în contextul în care fenomenul rasismului continuă să fie o problemă în fotbal, inclusiv în spațiul online, unde astfel de atacuri apar frecvent după meciuri tensionate.

Devis Epassy a răbufnit după problema de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1

Devis Epassy (33 de ani) a reacționat dur după ce în etapa a șaptea din play-off-ul SuperLigii ca urmare a unui gol marcat de Nsimba pe final de meci, în condițiile în care atacantul oltenilor jucase anterior mingea din poziție clară de offside. În primă fază, poziția neregulamentară nu a fost semnalizată de către asistentul de pe partea respectivă, întrucât atacul inițial nu se concretizase.

Ulterior însă, faza a continuat, iar în cele din urmă gruparea din Bănie a reușit să înscrie golul victoriei. Șocant pentru toată lumea a fost că nu a existat o intervenție din camera VAR în sensul anulării reușitei respective, în ciuda faptului că poziția de offside a lui Nsimba a fost mai mult decât evidentă. În mod așteptat, „câinii” au acuzat în termeni duri arbitrajul de la partida de pe „Ion Oblemenco”.

și și cu jucătorii prezenți la flash-interviuri, dinamoviștii s-au arătat siderați de cele întâmplate. De asemenea, prin intermediul unei postări făcute pe rețelele de socializare, Epassy, portarul titular al echipei din „Ștefan cel Mare”, și-a manifestat indignarea vizavi de acest episod. „Nu e offside? Asta e bătaie de joc”, a scris el pe Instagram, atașând și o captură foto cu un stop cadru pe momentul respectiv, poziția lui Nsimba fiind scoasă în evidență în mod special.

Dialogul din camera VAR a fost publicat după U Craiova – Dinamo 1-0

Ulterior, Comisia Centrală a Arbitrilor a prezentat și dialogul avut din camera VAR. Cătălin Popa a transmis faptul că golul marcat de Steven Nsimba este valabil, în contextul în care oltenii se aflau într-un nou atac (APP). Szabolcs Kovacs a amintit de offside-ul inițial, însă Popa a transmis că arbitrajul video nu poate să intervină.

Arbitri camera VAR: „E din poziție de offside acela (n.r. – Nsimba)! / Și mie mi s-a părut”. E 89 minutul, notează. Hai să vedem mai întâi faultul în atac / E ok, e gol, perfect. A fost o iluzie optică. / Hai înapoi la offside. Nu e offside, ia tot APP-ul. / Acesta e gol. (n.r. – se rulează faza de la pasa din careu) Atât, nu da mai înapoi. În momentul pasei nu e niciodată offside.

Szabolcs Kovacs: „Vedeți faza aceea de la mijloc, la Nsimba”. Răspuns camera VAR, Cătălin Popa: „E alt APP. Nu avem cum să întoarcem. E ofsaid, dar au fost șapte metri înapoi. Știu faza, dă-i să meargă. S-a schimbat posesia după, a avut Dinamo. E gol valabil! Numărul 7, gol valabil. Într-adevăr, a fost un offside înainte, dar este cu minim două APP-uri înainte”.