Actorul, un admirator de lungă durată al președintelui rus Vladimir Putin, s-a alăturat unui partid pro-Kremlin, a anunțat duminică alianța Just Russia – Patriots – For Truth.

Steven Seagal a intrat într-un partid pro Putin. Primele măsuri propuse de actor

Seagal a primit sâmbătă carnetul de membru al unei alianțe numită Just Russia – Patriots – For Truth, a arătat un videoclip lansat de partid. Alianța s-a format la începutul acestui an, când trei partide de stânga, care îl susțin pe Putin, au fuzionat într-unul singur.

cetățean rus din 2016, a propus o măsuri aspre împotriva companiilor care dăunează mediului.

„Dacă nu putem aresta oamenii și doar îi amendăm, probabil câștigă mai mulți bani din producția lucrurilor care distrug mediul”, a spus actorul în discursul său de la evenimentul de bun venit, relatează .

Partidul controlează o fracțiune din camera inferioară a parlamentului rus și intenționează să participe la alegerile parlamentare din septembrie.

Seagal, un practicant de arte marțiale născut în SUA, este cel mai bine cunoscut pentru producția și rolurile din filme de acțiune, în timp ce Putin, care i-a acordat cetățenia, este un fan al artelor marțiale.

La ceremonia de sâmbătă, Seagal a pozat lângă unul dintre liderii partidului, scriitorul rus Zakhar Prilepin, care s-a înscris într-o armată de separatiști pro-ruși din estul Ucrainei și a recunoscut că a comandat o unitate de luptă într-un conflict care a ucis 14.000 de oameni în șapte ani.

În 2018, Rusia l-a însărcinat Seagal să îmbunătățească legăturile umanitare cu Statele Unite într-un moment în care relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat la cel mai grav nivel de la Războiul Rece.

În calitate de reprezentant al Rusiei, Seagal a vizitat Venezuela la începutul lunii mai și i-a oferit o sabie samurai președintelui venezuelean Nicolas Maduro.