Steven Seagal, declarație de dragoste pentru Rusia lui Putin: “Sunt un milion la sută rusofil”

Steven Seagal i-a șocat pe mulți cu ultimele declarații controversate. Mai exact, faimosul actor s-a declarat “un milion la sută” rus după ce a primit un premiu din partea președintelui Vladimir Putin. Cum s-a întâmplat acest lucru și ce legătură există între el și Rusia?

Steven Seagal, declarație de dragoste oficială pentru Rusia

Fostul star de la Hollywood a primit o medalie a Ordinului Prieteniei. Acest lucru s-a întâmplat după ce a sprijinit această țară Astfel, Steven Seagal a jurat credință Rusiei. Totul a fost făcut în fața multor oameni, în timpul unui eveniment organizat de Mișcarea Internațională a Rușilor la Moscova, săptămâna trecută.

ADVERTISEMENT

Grupul este format din susținători ai țării care nu sunt ruși și care doresc să pună Rusia într-o lumină pozitivă. Scopul acestora este acela de a obține ridicarea sancțiunilor UE împotriva țării. Iar asta nu este tot pentru că șirul declarațiilor controversate ale actorului a continuat.

În timpul evenimentului, el a acuzat, de asemenea, SUA că au cheltuit “miliarde de dolari pe dezinformare, minciuni”. Actorul susține că aceste acțiuni nu sunt decât o încercare, astfel încât oficialii să ”discrediteze, să demoralizeze și să distrugă moralul emergent al Rusiei”.

ADVERTISEMENT

De asemenea, în timpul discursului său, Steven Seagal spune că nenumărați americani iubesc Rusia și sunt conștienți de informațiile false din spațiul public. “Mai mult de jumătate dintre oamenii din America iubesc de fapt Rusia și îi iubesc pe ruși și știu că sunt mințiți”, a completat faimosul actor.

Legătura dintre Rusia și faimosul actor de la Hollywood

Printre altele, Steven Seagal a confirmat faptul că tatăl său era rus. De asemenea, el a mai dezvăluit public faptul că a fost crescut cu cultura rusă. Actorul iubește Rusia și de asemenea nu va renunța niciodată la ideile și principiile sale legate de această țară.

ADVERTISEMENT

“Tatăl meu era rus pur și am fost crescut într-o gospodărie rusă pură, deoarece mama mea era complet atașată de cultura rusă și nu avea părinți. Așa că am crescut cu cultura rusă. Am crescut iubind Rusia și iubind tot ceea ce am învățat despre ea de la o vârstă foarte fragedă. Sunt un milion la sută rusofil și și un milion la sută rus”, a mai completat el.

Trebuie menționat că afirmațiile actorului Steven Seagal nu sunt întâmplătoare. Ele vin în contextul în care relațiile dintre Rusia și SUA au fost catalogate drept “lamentabile”. Tensiunile s-au amplificat după ce un avion rusesc a efectuat ceea ce a fost descris ca fiind o interceptare nesigură a unei drone de supraveghere a Forțelor Aeriene americane.

ADVERTISEMENT

De asemenea, mai trebuie amintit și că și au oferit Ucrainei un ajutor de securitate în valoare de 34 de miliarde de dolari din 2014. Această mișcare nu a fost privită tocmai cu ochi buni de unele părți, arată .