„Știam că se înregistrează tot”. Dragomir a anunțat că Adrian Mititelu l-a dat iar în judecată. „Pun avocații. Nu mă prezint”

a venit cu noi povești captivante ale celui care cunoaște toate secretele fotbalului românesc. Dumitru Dragomir a dezvăluit un nou episod cu Adrian Mititelu, cel care și care l-a dat din nou în judecată pe „Corleone”.

Dumitru Dragomir și procesul cu Adrian Mititelu. Ce a spus despre patronul lui FCU Craiova

Vara anului 2025 a adus un nou val de procese intentate de Adrian Mititelu Federației Române de Fotbal, care i-a retrogradat echipa tocmai în Liga 3. Patronul oltenilor nu a dat înapoi nici din a-și ataca foștii rivali.

Dumitru Dragomir a spus categoric că Adrian Mititelu nu are dreptate în niciunul dintre conflictele pe care le poartă atât cu instituțiile superioare din fotbalul românesc și nici în cele cu autoritățile române.

„Cu Copos ce scandal am avut. Cu Copos, cu Gigi, cu toți. Veneau peste mine. Mai ales cu Mititelu. L-am ajutat de nu știu câte ori… Venea, bătea câmpii, numai prostii vorbea. Venea și cu propuneri din astea nenorocite, că are el pământuri de 60 de milioane și că dă șpagă 10 milioane și vorbea tare în birou la mine… Nu să îmi dea mie, ci să găsesc eu pe unul să dea el 10 milioane ca să îi dea la retrocedări 60…



Eu muream că știam sigur că se înregistrează tot. Mi-a lăsat și un dosar, documente cu tot ce spunea el acolo. Și n-a avea dreptate niciodată, nici acum. Mititelul n-are niciun fel de dreptate. Nimic. El este en froid (n.r. – certat) cu primăria, cu prefectura, cu justiția, cu Federația, cu Liga, cu prietenii, chiar și în familie. Trebuie să-ți pui un semn de întrebare. Mă, e ceva… Numai tu spui că ai dreptate? Și e încurajat de un jurist, unul Moise, care îl stoarce de bani. Nu e băiat prost Moise ăla. Mititelu, cred că și pe mine și pe Mircea Sandu, ne-a dat iar în judecată, s-au prescris de 12 ani. Acum a inventat nu știu ce, că nu știu de ce nu ne-a făcut nu știu ce atunci la timpul respectiv justiția. Eu habar n-am, nu știu despre ce este vorba, dar bate câmpii.

„Tu unde ești afiliat? Ce cauți în fotbal? Mititelu nu are dreptate cu nimic!”

Iar juristul trebuie să mănânce și el. Dar bate câmpii, nu are niciun fel de dreptate, nimic. Pentru că ei susțin: ‘Federația Română de Fotbal este ilegal constituită’. Foarte bine. A fost ilegal constituită, dar tu unde ești afiliat? Clubul tău! Ești la ceva care e în neregulă? Da, păi atunci ce cauți în fotbal? El nu înțelege așa.



Mititelu nu are dreptate cu nimic. Eu ar trebui să fiu împotriva Federației acum, împotriva, să fiu cu Mititelu. Și a Ligii, dar nu pot să mint. Mititelu cheltuie banii degeaba. Ei nu înțeleg un lucru. Chiar dacă Federația își rezolvă problemele, retroactiv nu se face nimic. Pentru că asta e legea. În primul rând, legea sportivă, FIFA, UEFA. Dar ce bine că nu mă mai interesează de 14 ani. N-am fost niciodată la procese, nici nu mă duc. Nu mă prezint, ce să caut acolo”, a spus inițial Dumitru Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”.

Moment șocant în instanță cu Dumitru Dragomir. „Mi-a dat mie 3 ani cu suspendare și să plătesc 296 de milioane de euro”

„Un procuror, venise el de la Alba Iulia și cred că a fost influențat de un consilier al lui Băsescu, dar nu-i dau numele pentru că e un tip care bate câmpii și acum pe la televizor cu politica. Îl cheamă Iulian Fota, ca să nu-i dau numele. Procurorul a pus prejudiciul 297 de milioane de euro.

De la Revoluție și până acum, Federația n-a cheltuit atâția bani. Voia Mititelu să ia 297 de milioane de la Federație, de la noi. Pusese el ca un junior, de-al lui, costă 10 milioane, alt junior, 12 milioane, și el… Toată echipa n-a făcut 100 de dolari, că n-a vândut niciun jucător nici cu 100 de dolari. Dar a fost foarte greu procesul ăla. Judecătoarea Gondoș a venit plângând în instanță. A întârziat 3 ore la proces și a venit și plângea cu lacrimi. Marele Marian Nazat, avocatul meu de peste 20 de ani, a întrebat ce a pățit.

Iar doamna a spus: ‘Am fost chemată pentru procesul ăsta la DNA, mi s-a dat direcția’, cu ziariști de față. În instanță a spus asta cu sala plină. Au chemat-o de la DNA ca să mă condamne pe mine și să câștige Mititelul. Ea a ieșit la pensie și ca să nu se ducă și ea la pușcărie ca ăștia, mi-a dat mie 3 ani cu suspendare și să plătesc 296 de milioane de euro. Pentru 296 de milioane de euro, orice judecător din lume îmi dădea peste 3.000 de ani de pușcărie. Nici nu există în Europa prejudiciul de un individ sau ceva. Nu există în lume”, a mai povestit Dragomir în cadrul emisiunii.