„Știam că sunt capabili de asta!”. Ce l-a nemulțumit pe Filipe Coelho în partida d’Escaldes – U Craiova 1-3

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Universitatea Craiova a obținut prima victorie în actuala ediție a UEFA Conference League, scor 3-1 cu Inter d’Escaldes, și a ajuns la patru puncte după primele două etape. Deși oltenii au început partida în forță, Filipe Coelho nu a fost pe deplin mulțumit de evoluția echipei sale.

Universitatea Craiova, victorie în Andorra! Oltenii au 4 puncte în Conference Leagu

Universitatea Craiova a obținut prima victorie în actuala ediție a UEFA Conference League, după ce s-a impus cu 3-1 pe terenul celor de la Inter d’Escaldes. Oltenii au început în forță partida din Andorra și au avut nevoie de doar cinci minute pentru a înscrie de două ori. Assad Al-Hamlawi a deschis scorul în minutul 3, cu o lovitură de cap, după o centrare a lui Carlos Mora. Două minute mai târziu, Ștefan Baiaram a majorat avantajul formației pregătite de Filipe Coelho, după o acțiune la care a contribuit Nicușor Bancu.

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, chiar dacă formația din Andorra a reușit să înscrie la rândul său. Succesul cu 3-1 vine după remiza cu Getafe, scor 1-1, din prima etapă. Astfel, oltenii au acumulat patru puncte după primele două meciuri din faza principală a Conference League și au făcut un pas important în lupta pentru calificarea în primăvara europeană.

Ce a spus Filipe Coelho după ce Universitatea Craiova a ajuns la patru puncte în Conference League: „Mai sunt lucruri de îmbunătățit”

La finalul partidei, Filipe Coelho a analizat victoria obținută de Universitatea Craiova în Andorra. a rămas cu picioarele pe pământ, în ciuda succesului care le-a adus oltenilor trei puncte importante în Conference League. Tehnicianul a vorbit despre scăderea de ritm din repriza secundă și a explicat dificultățile întâmpinate de echipa sa după pauză.

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„Mă bucur că am văzut mentalitatea pe care a arătat-o echipa. Am întâlnit o echipă bună. Noi am încercat să le transmitem jucătorilor ce trebuie să facă. Este o victorie meritată. Sunt trei puncte importante. Am discutat înainte de meci. Am vrut să intrăm pe teren cât de puternic se poate. Am vrut atitudine. Am înscris două goluri repede, am mai avut ocazii și după aceea. Am arătat puțină oboseală, este adevărat. Este un rezultat corect. Acum trebuie să ne odihnim.

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Cred că adversarul a încercat să trimită mingea în spatele apărării, prin centrări. Știam că sunt capabili să facă asta. Am încercat să îi oprim. La un moment dat, am pierdut capacitatea de a face pressing. Mai sunt lucruri de îmbunătățit. Noi suntem fericiți cu evoluția noastră. O luăm meci cu meci. Avem nouă meciuri jucate în 27 de zile. Vine și Cupa. Totul este foarte competitiv”, a declarat lusitanul, conform