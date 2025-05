„Știi vorba cu gustul omului?”. Sorin Cârțu, reacție virală despre „parada mascată” a jucătorilor de la FCSB

Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, a oferit o reacție virală la FANATIK SUPERLIGA cu privire la decizia celor de la FCSB de a sărbători cucerirea celui de-al doilea titlu consecutiv de campioană în costume de supereroi pe Arena Națională. Sâmbătă, .

Sorin Cârțu, reacție virală după ce FCSB a sărbătorit câștigarea SuperLigii în costume de supereroi

Oficialul „leilor” din Bănie și-a exprimat dezacordul printr-o aluzie la o celebră zicală românească referitoare la ce nu poți să faci față de gusturile unui om. Cârțu a susținut, de asemenea, în exclusivitate pentru FANATIK că FCSB a câștigat campionatul prin pragmatism, noroc și sprijin venit din greșeli de arbitraj.

„(n.r.- dacă sărbătorirea față de Universitatea Craiova) Fiecare se manifestă în felul lui când câștigă. Sunt campioni, așa au decis ei. Știi cum e cu gustul omului. E vorba aia la români.

(n.r.- despre faptul că ) Da, se poate considera și așa. Este, într-adevăr, extravaganță. Eu nu mă așteptam la altceva. A fost o strategie probabil între ei, o lucrare și cu Peluza Nord a lor. S-a văzut și la modul lor de manifestare.

Sorin Cârțu acuză favorizarea FCSB de către arbitri

Ei au luat titlul, au fost șmecheri. Au știut să exploateze momentul. Nu au făcut un play-off așa de senzație (Cristi Coste: șapte victorii și două remize în clasament). Aia da! Dar, nu te supăra, dacă ești sprijinit…ăla dă cu mâna, nu dau penalty. Altul face fault și nu primesc roșu. Sunt multe avantaje.

Dau gol cu stângul de la 30 de metri jucători care sunt dreptaci și așa mai departe. Perica ratează cu poarta goală. Au fost niște momente, a fost anul lor. Li s-a legat absolut totul. Și o situație cu noi direct. Am avut patru meciuri cu ei. Am luat doar două puncte, amândouă la Craiova. La meciul de la Craiova noi am jucat mai bine decât ei, dar noi nu am fost în stare să îi batem.

Opinia tranșantă a lui Sorin Cârțu

Când am jucat la București s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Barbu, cu al doilea cartonaș galben care nu i s-a dat. Acolo a fost o greșeală a arbitrului, un sprijin de care au beneficiat pe față. Și a influențat desfășurarea jocului și a rezultatului implicit. Și acum iar o greșeală care s-a făcut contra noastră.

Și atunci în loc de 1-0 pentru noi faci tu iar 1-0. Ei la prima acțiune au dat gol. Pei și atunci? Așa au făcut și cu CFR Cluj. Au fost sprijiniți, dar au și exploatat. Când au primit penalty-ul cu ‘U’ Cluj s-au jenat, că de ce l-au primit ușor? Au dat gol și au câștigat cu 1-0.

La Craiova s-au jenat? Am avut poarta goală, am dat noi în bară! Dacă noi nu suntem în stare să exploatăm momente de genul acesta, ei au fost în stare. Anul acesta! Le-a mers totul din plin anul acesta, bravo lor! Gigi ce și-a propus a rezolvat. Vine cu călugării, îl ajută și Dumnezeu. Că are și șansă multă!”, a declarat Sorin Cârțu, într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA.