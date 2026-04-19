„Știința, la 5 pași de infinit!” Marius Mitran, editorial în alb-albastru după Craiova – Rapid 1-0

ADVERTISEMENT

Cu urmele zidului încă imprimate pe spate, acolo unde o împinsese “U” Cluj, Craiova nu avea voie să piardă, cu Rapid, nu avea voie să greșească, nu avea dreptul să plângă, nu avea voie nimic. Victoria sau nimic. Viața sau nimic. Totul sau nimic. Cu Bancu revenit în partea din stânga, acolo unde toți știm că ne e inima, cu Anzor, șef în sala motoarelor și cu Baiaram, tocmai intrat în distribuția filmului “Revanșa”, de Sergiu Nicolaescu, scuzați-mă, de Filipe Coelho, Craiova nu a venit singură la meci, ci , a căror primă calitate e credința. Iar dacă ei credeau, și ai lor erau obligați să creadă. De fapt, asta era singura condiționare a succesului… În fața Craiovei, Rapid, definită de aproape aceleași imperative. Acum ori niciodată! Acum?

Marius Mitran scrie cronica meciului Universitatea Craiova – Rapid 1-0: „Între prudența lui Coelho și pedepsirea golgheterului de către Gâlcă”

Iar începutul meciului avea să dezvăluie motoarele propulsoare ale ambelor mari forțe: portughezul Filipe și ex-ul Gâlcă. De ei aveau să depindă multe…și în primul rând, neapariția, între titulari, . Asta în dreptul lui Gâlcă, pentru că dincolo, Coelho a decis doar intensitatea: cât mai calculată! “Prudență, calm, pentru că e timp”, îmi închipui că acestea au fost ultimile sfaturi ale portughezului. De aceea, primul sfert de oră e fără ocazii, fără nimic. Și următorul sfert, tot așa. E, totuși, timp, Don Coelho? Abia în minutul 32, Screciu se încumetă să bată o lovitură liberă, dar mingea se duce peste transversală. Tot e ceva!

ADVERTISEMENT

Pentru că altceva nu e, nici de o parte, nici de cealaltă. Aceeași teamă de a ataca, aceeași spaimă de a nu greși. Assad al Hamlawi e blocat în careu de Keita (minutul 36), riscant, aproape de un fault decisiv, dar Craiova nu se alege decât cu un corner, la șutul deviat al lui Baiaram. Niciun șut pe poartă pentru nimeni!

Mai trec două minute și David Matei reia din apropiere, cu capul, pe lângă…tot zero la zero! Craiova joacă mai bine, dar nu reușește nimic, Rapid blochează mai bine, nepropunând nimic. Bancu se revoltă, centrează și Matei reia ciudat, pe spate, scoate Aioani! (minutul 43). Apoi vine și primul șut pe poartă, oprit de același Aioani. Și gata repriza! Zero la zero la zero, la nesfârșit la zero. Nimeni nu a greșit nimic, deci nimeni nu a izbutit nimic. Așa se ia titlul? Da. Și așa!

ADVERTISEMENT

Repriza a doua e cu aceleași echipe, dar nu cu același joc. Mă rog, nu chiar cu aceiași fotbaliști, pentru că Gâlcă îl lasă la cabine pe celălat “ex”, Koljic, și îl trimite pe Paraschiv ca vârf împins. Dar, în doar o sută de secunde, Craiova rupe echilibrul și, poate, și destinul: lovitură liberă din flancul stâng, bate Anzor, care primește scurt, și centrează lung, în mijlocul careului, unde Assad al Hamlawi îl domină net pe Borza în aer și Aioani nu mai are ce face: cap- gol! 1-0 pentru Știința!

ADVERTISEMENT

Petrila (minutul 51) trage din lovitură liberă peste poarta lui Popescu și meciul, în sfârșit, se aprinde! Iar în minutul 57, Christensen e blocat, în 6 metri, de Mora, după o pasă perfectă a lui Moruțan! Ocazia meciului! Iar Mora, de la pământ, are intervenția carierei! Bancu primește de la Baiaram, impecabil în cursă, centrează din viteză, și lovitura de cap a lui Assad e blocată. Corner, fără consecințe. Trecuse doar un minut de la ocazia meciului a lui Christensen…

ADVERTISEMENT

Craiova face presing, Craiova atacă, Screciu e formidabil, Baiaram e peste tot, Bancu are două inimi. Ba nu, patru! În minutul 67, Gâlcă se hotărăște: iese Moruțan, intră Dobre, iese și Petrila, intră Talisson! La olteni, Coelho îl pregătește pe Nsimba, căruia îi spune ceva la ureche, când îl trimite în locul lui Assad, în minutul 69. În tribună, Săndoi și Bondrea par încântați, Cârțu nici nu clipește. Toți trei știu multe! Foarte multe.

Baiaram se prăbușește la pământ, după o săritură la cap, (minutul 74), iar Coelho discută cu Băsceanu și Teles, pe care îi trimite în locul lui Matei și Baiaram. Încă 14 minute, dar gazonul a luat foc deja! Pentru că Talisson îl găsește, cu o pasă de geniu, pe Dobre, iar fostul căpitan al Rapidului, reia, aerian, singur cu Popescu, alături, din 5 metri!! Intră Manea, în locul lui Onea, iar Hazrollaj, în locul lui Christensen, dar șocul vine din partea lui Nsimba, care trage din voleu, puțin alături! (minutul 80). Finalul nu e simplu. Popescu primește cartonaș galben pentru tragere de timp, în primul minut de prelungiri, iar Crețu intră în locul lui Anzor.

ADVERTISEMENT

Craiova e lider! „Încă cinci pași! Cinci pentru titlul cinci, după 35!”

Emoțiile vin nu de la centrările rapidiștilor, ci de la gestul lui Szabolcs Kovacs, care, în urma uneia, duce mâna la casca din urechea dreaptă. Dar nu e nimic, ! Lider, cum a fost la finalul sezonului regulat, lider, cum a început turul în play-off, lider, când va începe și returul, adică înaintea ultimilor cinci pași! Cinci pentru titlul cinci, după 35!