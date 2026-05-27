„Știința s-a întors! Nicio altă echipă nu produce așa emulație în România”. Mihai Rotaru a retrăit seara eventului: „Cea mai emoționantă zi din fotbal”

Mihai Rotaru este în culmea fericirii. După 13 ani de investit la Universitatea Craiova, omul de afaceri a reușit să atingă, în sfârșit, culmile gloriei. Clubul său a făcut eventul în acest sezon, câștigând campionatul și Cupa României.

Mihai Rotaru, declarație războinică după ce U Craiova a făcut eventul

U Craiova este regina României în acest sezon. Echipa lui Filipe Coelho a câștigat campionatul și Cupa României, spre marea bucurie a acționarului Mihai Rotaru. Performanța a venit abia la 13 ani distanță după ce omul de afaceri a intrat în fotbal. Rotaru a răspuns spumos la întrebarea dacă merită așteptarea.

„Trebuie să îi întrebați pe cei peste 1.000.000 de suporteri ai Universității Craiova dacă a meritat. Și dacă ei vor spune da, înseamnă că a meritat și pentru mine. Și cred că a meritat. Ceea ce s-a văzut, ce s-a întâmplat în Craiova, ce s-a întâmplat în regiune, Dolj, Gorj, Vâlcea, Severin… A fost ceva special. Chiar vorbeam cu colegii mei și spuneam că nimeni în România nu poate produce o asemenea emulație și așa trăiri cum produce U Craiova și mă bucur că Știința s-a întors la noi”, a declarat Mihai Rotaru, la FANATIK EXCLUSIV.

Atmosferă de neuitat la celebrarea titlului de campioană

„Eu încă am flashuri. Nu realiză încă dacă sunt într-un vis, dacă sunt într-o realitate paralelă. E adevărat, durează din ce în ce mai puțin, dar încă nu mi-am revenit. Sunt pe drumul cel bun. Sper într-o săptămână să realizăm ce s-a întâmplat. Superbet nu că sunt buni, sunt cei mai buni. Pe tot ce înseamnă marketing, promovare, comunicare. Aduc plus valoare foarte mare. Suntem parteneri de nivel înalt. A fost o decizie extraordinară. Le mulțumesc că au venit alături de U Craiova și că putem face lucruri mari împreună. O mare parte din show a fost ideea lor și au fost și banii lor și le mulțumim”, a adăugat Rotaru.

Emoțiile lui Mihai Rotaru

e cea mai frumoasă și emoționantă noapte de când a intrat în fotbal. „Din fotbal, da. Vreau să le separăm pentru că sunt emoții diferite. Și tristețea e o emoție. Sunt emoții negative, emoții pozitive. Dacă intrăm pe tema asta ne ia două ore să terminăm emisiunea. Dar a fost o emoție extrem de puternică și se continuă emoția asta. Sunt momente ale zilei în care apar lacrimi în ochi pentru că vezi imagini retrăiești anumite momente din ce s-a întâmplat în trecut. Deci da emoțiile încă există. Apropos de decența acționărilor, a celor care au condus U Craiova, din timpul festivității, e bine că nu ați văzut după, că vă schimbați părarea. Pe la 4-5. E bine că nu ați văzut acolo”, a conchis boss-ul campioanei României.

