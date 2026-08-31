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Pontul zilei de marți, 1 septembrie 2026. Cota Superbet pentru U Craiova viitoare campioană în SuperLiga

Pontul zilei de marți, 1 septembrie 2026, vine din SuperLiga. Cota pe care o primește, după 7 etape, Universitatea Craiova pentru un nou titlu în campionatul intern.
Adrian Baciu
31.08.2026 | 21:50
Pontul zilei de marti 1 septembrie 2026 Cota Superbet pentru U Craiova viitoare campioana in SuperLiga
Pontul zilei de marți, 1 septembrie 2026. Sursa foto: sportpictures.eu
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„U” Craiova a fost, de departe, cea mai bună echipă în întrecerile interne din sezonul precedent. Oltenii au și în prezent un lot foarte puternic, iar bookmakerii au încredere în șansele trupei patronate de Mihai Rotaru pentru un nou trofeu suprem. Ce cotă are, la SUPERBET, Universitatea pentru a obține titlul de campioană la finalul sezonului 2026 – 2027.

Pontul zilei de marți, 1 septembrie 2026. Craiova, principala favorită la titlu în SuperLiga

Echipa antrenată de Filipe Coelho este, momentan, singurul club din România care ține, cât de cât, steagul României în cupele europene. „Știința” va juca, pentru al doilea an consecutiv, în grupele Conference League. Oltenii vor lupta și pe frontul intern, pentru cel mai important trofeu: titlul în SuperLiga.

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După primele 6 runde, campioana en-titre, fără să aibă prestații încântătoare, se află în zona locurilor de play-off. „Eventul” cucerit de juveți în primăvara lui 2026 i-a făcut pe fanii din Cetatea Băniei să viseze la un început de hegemonie a Universității în prima ligă. La SUPERBET, Craiova este favorită să obțină un nou titlu intern. În acest moment, echipa lui Mihai Rotaru are o cotă de 3,00 pentru al doilea titlu în întrecerea internă.

Cu cine se luptă Universitatea Craiova la titlu în SuperLiga. Ce cote au FCSB, Dinamo și Rapid

U Craiova este „lider” în acest moment în acest clasament al șanselor la titlu. Oltenii sunt urmați de o echipă aflată într-o cădere abruptă în clasament, dar și în privința jocului. FCSB, deși pierde meci după meci, are cotă de 4.00 pentru titlu în SuperLiga. Formația lui Gigi Becali a jucat în play-out în sezonul precedent.

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Pe podiumul șanselor la titlu avem pe Dinamo. Trupa din Ștefan cel Mare, care conduce clasamentul după 7 runde, are cota 6.00. Imediat în spatele „câinilor” vine Rapidul lui Daniel Pancu, cu o cotă de 7.00. Tot la SUPERBET, în top 6 favorite la titlu mai avem Universitatea Cluj – cotă 15.00 și CFR Cluj, cu o cotă de 20.00. „Cenușăreasa” campionatului este FC Csikszereda Miercurea Ciuc, cu o cotă-monstru de 5.000.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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