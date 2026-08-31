ADVERTISEMENT

„U” Craiova a fost, de departe, cea mai bună echipă în întrecerile interne din sezonul precedent. Oltenii au și în prezent un lot foarte puternic, iar bookmakerii au încredere în șansele trupei patronate de Mihai Rotaru pentru un nou trofeu suprem. Ce cotă are, la SUPERBET, Universitatea pentru a obține titlul de campioană la finalul sezonului 2026 – 2027.

Pontul zilei de marți, 1 septembrie 2026. Craiova, principala favorită la titlu în SuperLiga

Echipa antrenată de Filipe Coelho este, momentan, singurul club din România care ține, cât de cât, steagul României în cupele europene. „Știința” va juca, pentru al doilea an consecutiv, în grupele Conference League. Oltenii vor lupta și pe frontul intern, pentru cel mai important trofeu: titlul în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

După primele 6 runde, campioana en-titre, fără să aibă prestații încântătoare, se află în zona locurilor de play-off. „Eventul” cucerit de juveți în primăvara lui 2026 i-a făcut pe fanii din Cetatea Băniei să viseze la un început de hegemonie a Universității în prima ligă. La SUPERBET, Craiova este favorită să obțină un nou titlu intern. În acest moment, are o cotă de 3,00 pentru al doilea titlu în întrecerea internă.

Cu cine se luptă Universitatea Craiova la titlu în SuperLiga. Ce cote au FCSB, Dinamo și Rapid

U Craiova este „lider” în acest moment în acest clasament al șanselor la titlu. aflată într-o cădere abruptă în clasament, dar și în privința jocului. FCSB, deși pierde meci după meci, are cotă de 4.00 pentru titlu în SuperLiga. Formația lui Gigi Becali a jucat în play-out în sezonul precedent.

ADVERTISEMENT

Pe podiumul șanselor la titlu avem pe Dinamo. Trupa din Ștefan cel Mare, care conduce clasamentul după 7 runde, are cota 6.00. Imediat în spatele „câinilor” vine Rapidul lui Daniel Pancu, cu o cotă de 7.00. Tot la SUPERBET, în top 6 favorite la titlu mai avem Universitatea Cluj – cotă 15.00 și CFR Cluj, cu o cotă de 20.00. „Cenușăreasa” campionatului este FC Csikszereda Miercurea Ciuc, cu o cotă-monstru de 5.000.