Stilistul care a purtat un sacou de 5 lei, la un eveniment din Milano, rupe tăcerea. Vladimir Tătaru: “O industrie plină de toxicitate și sabotaj”. Exclusiv

Zeul esteticului din România, Vladimir Tătaru a decis să demaște falsitatea din online și să le arate tinerilor naivi că nu există viață perfectă ca cea prezentată de influenceri pe Instagram.

Vladimir Tătaru ne spune povestea sacoului de 5 lei purtat la Milano

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, tânărul stilist vestimentar Vladimir Tătaru ne spune cum a ajuns să poarte un sacou de 5 lei la o prezentare de modă din Milano. Dacă la noi presa a vuit după acest incident, Vladimir recunoaște că în Italia nimeni nu a observat sacoul lui. Tânărul stilist ne spune cum a început pasiunea lui pentru sclipici și paiete și cât hate își ia de fiecare dată când se apucă să vorbească despre falsitatea din online.

“Este mai bine să faci haz de necaz”

Ai un simț al umorului extrem de dezvoltat. De unde, de când?

-Eu cred că simțul umorului este un lucru cu care te naști. Nu cred că poate fi dobândit. Însă la mine nu știu dacă e neapărat despre simțul umorului cât este despre un conglomerat, dacă vrei, de atitudine împreună cu modul de a aborda anumite probleme.

De foarte multe ori este mai bine să faci haz de necaz decât să treci prin probleme așa cum sunt si asta strict pentru propriul tău mental health.

Vladimir Tătaru, pasionat de mic: “O plăcere nestăvilită pentru sclipici și paiete”

Când ai decis că trebuie să faci ceva în lumea frumosului?

-Eu am studiat styling și fashion image în Milano și am luat decizia asta cu mult timp înainte să ajung la facultate. De când am început cu dansul sportiv, la 10 ani. Mi-a creionat o plăcere nestăvilită pentru sclipici și paiete. Ideologia asta de “couture”, “made to measure”.

De foarte multe ori hainele erau făcute pe comandă pentru fiecare pereche din din concurs. Niciodată nu puteam fi îmbrăcați în aceleași haine, trebuia să schimbăm de fiecare dată ținutele. Asta pe mine m-a atras cel mai tare când vine vorba de vestimentație. Mai mult, parintii mei, care sunt niște oameni extrem de stilați, mi-au insuflat această plăcere pentru frumos și ținute.

Vadimir Tătaru recunoaște: “O industrie care deborda de toxicitate și sabotaj”

Ai terminat Istituto Marangoni din Milano, cea mai prestigioasă academie de modă din lume. Care sunt cele mai importante 3 lucruri pe care le-ai învățat acolo?

-Deși am terminat un institut de prestigiu aș putea spune că lucrurile pe care le-am învățat au fost atât pozitive, precum respectul fata de superiori sau profesionalism, dar și negative. Însă cele negative m-au ajutat foarte mult în a învăța industria și modul în care trebuie abordați oamenii din industria asta.

Să știi când să vorbești și să arăți ceea ce știi. Să știi să faci pe aiuritul, ca să nu folosesc alt termen. Asta strict din punctul de vedere al unui ‘scut’ pe care trebuie să-l purtăm, mai ales în această industrie care deborda de toxicitate și sabotaj. Să nu te lași niciodată victima trendurilor, pentru că acestea nu există. Eu am crezut, o perioadă lungă de timp, că a fi fashion victim este ceva pozitiv. Am învățat că nu este așa și în el.

Îți mai aduci aminte de cel mai frumos moment din facultate?

-Cel mai frumos moment din facultate a fost format din oportunitățile pe care le-am avut. Am asistat la diferite show-uri ale marilor case de modă din lume, Versace de exemplu. Precum și întâlnirea cu profesorii mei care m-au ajutat foarte mult în conturarea persoanei care sunt astăzi.

“Sabotajul este împins la cote maxime în industria asta”

Dar de cel mai nefericit?

-Cel mai rău moment prin care am trecut a fost generat de oamenii pe care i-am cunoscut acolo. Din păcate nu au fost, de cele mai multe ori, corecți. Cum spuneam mai devreme, sabotajul este împins la cote maxime în industria asta. Am învățat să trec peste rele cu ușurință, eu fiind o persoană foarte ușor adaptabilă. Însă nici asta nu este un lucru pe care o să-l consider neapărat negative, pentru că orice se întâmplă rău pentru noi este un pas înainte.

Cum te-ai susținut material în perioada facultății? Te-au ajutat și părinții?

-În mod clar nu m-am susținut singur în perioada facultății. Având în vedere faptul că eu făceam, pe lângă, machiajul și serviciile de styling oferite clienților, m-a ajutat să-mi susțin șederea Milano. Părinților și bunicilor mei le voi fi mereu recunoscător pentru susținerea oferită din acest punct de vedere.

“Menirea mea este să dărâm anumite bariere vizuale pe care românii le au îndoctrinate”

Ești foarte tânăr. Crezi că vei reuși să schimbi ceva în mentalitatea românilor?

-Persoanele tinere și care vin din spate cu un alt feedback cum ar fi educația din afară sau experiențele din exterior, sunt mult mai adaptate la contemporan. Mai ales în lumea lumea modei și a esteticului. Mai mult decât atât fiecare persoană are o șansă.

Eu cred că menirea mea este să dărâm anumite bariere vizuale pe care românii le au îndoctrinate foarte bine. Nu dau vina pe absolut nimeni, nu cred că este nimeni vinovat sau responsabil pentru lucrul ăsta. Întotdeauna există loc de dezvoltare și de evoluție din punctul acesta de vedere.

“Sunt înghițiți de falsitatea care se întâmplă în toate mediile online”

Ai decis să demaști falsitatea din online. Ai fost pregătit și pentru hate-ul pe care ți-l iei zilnic?

-Am decis să fac lucrul ăsta, da. Nu o fac într-o manieră intruzivă, din punctul meu de vedere. Cred că o fac într-un mod foarte “simțit”. În ceea ce privește hate-ul pe care îl primesc, el nu vine zilnic, culmea. Am decis să-l iau, pur și simplu, ca pe un amalgam de informații trecătoare pe care nu le voi lăsa să-mi distrugă țelul și nici dorințele. Repet.

Nu cred că am deranjat pe absolut nimeni prin afirmațiile pe care le-am făcut și niciodată nu vreau să fac lucrul ăsta. Nu este dorința mea. Tot ce vreau să fac prin aceasta “demascare” este pur și simplu să trezesc la realitate persoanele care sunt mai tinere, mai mici decât mine. Pe cei care au 15-20 de ani și care, din păcate, sunt înghițiți de falsitatea care se întâmplă în toate mediile online. Oameni care nu știu să facă deosebirea între realitate și ce înseamnă mediile virtuale,

Vladimir Tătaru ne spune povestea sacoului de 5 lei

Ai avut curajul, sau aroganța, să te îmbraci cu un sacou de 5 lei tocmai la Milano.

-În ziua respectivă a fost pur și simplu o apariție la o prezentare de modă. A luat foarte mare amploare în mediul online din România, pentru că în Italia ținuta pe care am avut-o nu a stârnit în absolut nici o controversă sau nici un comentariu.

Ținuta respectivă a fost recreată aproape unu la unu după o ținută prezentată în urmă cu mai mult timp de casa de modă de care eu am fost invitat. Însă neavând 3500€ să dau pe sacoul respectiv am ales să plătesc 5 lei pentru un sacou pe care l-am achiziționat dintr-un second hand din Giurgiu. Sacou care m-a purtat până în Milano și pe care il port cu mândrie, în continuare, peste tot. Atât de simplu.

“Porecla asta mă reprezintă”

Ți se spune zeul esteticului. De unde această poreclă?

-Porecla asta de “zeu al esteticului”, care mi se pare foarte amuzantă, am primit-o la Protv în momentul în care am fost . Când a venit momentul prezentării au ales această poreclă care m-a amuzat foarte mult. Îmi place să o folosesc pentru că mă reprezintă. Am acceptat sa fiu urmatorul zeu din mitologie (râde, n.red.).

Cânți foarte frumos. De ce nu ai continuat pe acest drum?

-Am trecut prin niște experiențe destul de contrastante în perioada în care am cântat. Am decis să iau o pauză, însă nu este nimeni pregătit pentru ce urmează. Stay tuned.

Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

-Fiecare experiență prin care am trecut ne-a făcut persoanele care suntem astăzi. Consider că nu trebuie să ștergem nimic pentru că de scoți o singură piesă dintr-un puzzle îți va “dărâma” toată viața.

Vladimir Tătaru vorbește despre copilărie

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mic?

-Copilăria mea a fost una foarte frumoasă, plină de bucurie. O perioadă lungă din viața mea am stat la bunici unde mi-am format cei șapte ani de-acasă. Tot în Ploiești, unde am copilărit, am fost susținut de bunici si de părinți în a-mi urma visurile și talentul.

Este incomparabil să fii crescut de bunici, care întotdeauna își vor face timp pentru pentru nepoții lor. Părinții mereu sunt prinși, întotdeauna au o treabă de rezolvat și nu se pot dedica sută la sută copiilor. A nu se înțelege nimic greșit din ce am spus, acesta este adevărul de cele mai multe ori, nu doar în cazul meu.

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

-Perioada liceului a fost una intre cele mai frumoase perioade pentru că am avut ocazia să învăț, să mă dezvolt. Să am și părticica mea de rebeliune pe care nu am extins-o niciodată la cote alarmante, spre binele părinților mei. Însă cred că perioada asta de liceu m-a format cel mai tare de puncte vedere al personalității.

În liceu, odată cu dezvoltarea și cu înaintarea în vârstă, am început să cunosc tot felul de persoane, mi-am făcut cei mai buni prieteni, am pierdut cei mai buni prieteni, am avut parte de experiențe de neuitat.

“A fost un mare test pentru relația noastră”

Când te-ai îndrăgostit prima dată? Bănuiesc că de actuala ta iubita.

-Exact, prima dată m-am îndrăgostit de actuala mea iubită, cu care sunt de aproape 7 ani. A fost o conexiune care a crescut treptat, pe măsură ce ne-am cunoscut mai bine. Faptul că am fost împreună de mici, că ne-am format și am crescut împreuna a contat enorm.

Faptul ca și ea a studiat în Milano a facut să ne mutăm împreuna acolo și a fost un mare test pentru relația noastră. Ne-am sprijinit reciproc și am avut șansa să ne bucurăm de oraș, construind amintiri frumoase împreună.

Valentin Tătaru, despre iubita lui: “Avem o relație de invidiat”

Sunteți tineri, cum ați rezistat tentațiilor?

-Faptul că eram în același loc ne-a ajutat mult. Ne-am bazat și încă o facem pe încredere și comunicare constantă. Am reușit să menținem un echilibru sănătos între a petrece timp împreună și a ne lăsa libertatea de care aveam nevoie. Prezența fizică și susținerea reciprocă au fost esențiale și asta a făcut ca relația să reziste și să devină mai puternică.

Mai mult nu doresc să discut despre acest subiect întrucât prefer să îmi păstrez relația pentru mine. Tot ce pot spune este că avem o relație de invidiat, deși mulți nu ar recunoaște. Apa și focul. Vântul și ploaia, zgomot și liniște. Iubire și suflet. Aceștia suntem noi.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Nu mai știu exact când am câștigat primii bănuți. Cred că au fost făcuți dintr-o diplomă de excelență din timpul liceului pentru competențele și câștigurile de la concursurile muzicale. Ulterior am început să lucrez pe aici, pe colo ca make up artist, am devenit stilist free lancer iar asta mi-a adus câteva surse de venit.

Tot ce știu este că i-am cheltuit pe haine și accesorii pentru mine, dar întotdeauna când am ocazia cumpăr cadouri pentru mama mea, bunicii mei și pentru tatăl meu. Asta fac și in prezent, încerc să îi răsfăț pe ei așa cum au făcut ei cu mine.

“Ar trebui să le privim ca pe niște lecții”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Nu știu ce să răspund aici. Consider că toate momentele pe care noi le percepem ca fiind “grele” sunt de fapt niște teste pentru fiecare dintre noi. Cred că ar trebui să le privim puțin altfel.

Ar trebui sa le privim ca pe niște lecții, nu neapărat ca pe niște momente cu adevărat grele. Vă garantez că 99 la sută dintre noi nu știm, cu adevărat, ce înseamnă a avea un moment greu în adevăratul sens al cuvântului.

Vladimir Tătaru recunoaște: “Sunt un bucătar desăvârșit”

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Lumea nu știe despre mine ca sunt un bucătar desăvârșit. De la ciorbe românești la feluri principale realizate din pește și diferite sosuri, până la deserturi și foietaje. Îmi place foarte mult bucătăria și consider că este unul din locurile mele de liniște, de recreere. Am voie să fac ce vreau eu, cum vreau eu, pentru că îmi place foarte mult să-mi dau frâu liber imaginației, să fac tot felul de combinații neobișnuite.

Odată cu această pasiune pentru bucătărie există și o dezordine extraordinară. Iubita mea o rezolvă pentru că este foarte pasionată de ordine și de curățenie. Și din punctul ăsta de vedere ne completăm perfect pentru că atunci când eu gătesc, ea strânge după mine tot calvarul care a rămas în bucătărie (râde, n.red.).

Care crezi că este cea mai mare realizare a ta de până acum?

-Aș vrea să încep cu un prim plan pe care îl am, acela de a fi fericit cu lucrurile pe care le-am realizat până acum. Să fiu mândru de toate rezoluțiile pe care le-am atins până la vârsta asta.

Însă dacă vrei ceva palpabil, îmi doresc succesul care consider că mă așteaptă după foarte multă muncă și foarte multă străduință. Atât pe planul modei cât și în industria muzicală, dar despre asta nu pot, din păcate, să spun deocamdată nimic. Stay tuned. Va fi ceva …WOW.