Știm a doua națională europeană calificată la Mondialul din 2026!

Se știe a doua echipă națională europeană care s-a calificat la Campionatul Mondial de anul viitor. Cine și-a asigurat, după Anglia, prezența la turneul final.
Iulian Stoica
13.11.2025 | 23:42
Se știe a doua națională europeană calificată la Mondial. Sursă foto: Colaj Fanatik
Preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor se apropie de final, iar echipele europene trag din greu pentru a prinde un bilet pentru turneul din America. După Anglia, o altă forță continentală a rezolvat calculele calificării.

Franța, prezentă la Campionatul Mondial de anul viitor

Echipa națională a Franței a întâlnit-o pe Ucraina în etapa a 5-a din grupa preliminariilor pentru Mondial. Neînvinși în urna D, „Cocoșii Galici” au reușit să se impună cu scorul de 4-0.

Marcatorii duelului au fost Kylian Mbappe (n.r. – dublă), Michael Olise și Ekitike, astfel că francezii și-au asigurat, după Anglia, prezența la Campionatul Mondial de anul viitor. Grupa „Cocoșilor Galici” a fost una accesibilă, aceștia întâlnind Ucraina, Islanda și Azerbaidjan.

Cu siguranță obiectivul de la turneul final va fi cel de a pune mâna pe prestigiosul trofeu. Finaliști în ediția precedentă, francezii au cucerit această competiție în două rânduri, în 1998 și 2018.

România vrea să revină la Mondial

Ultima prezență a României la Campionatul Mondial datează din 1998, an în care francezii au cucerit marele trofeu. După o pauză de 28 de ani, „tricolorii” speră să revină la competiția supremă între naționale.

Următorul duel este cel cu Bosnia, însă o clasare pe primul loc al grupei pare de domeniul incredibilului. România trebuie să termine grupa pe locul 2, astfel ca traseul spre Mondial să fie mai ușor.

Chiar dacă vor termina pe ultima treaptă a podiumului din grupă, elevii lui Mircea Lucescu se vor afla la baraj. Acest lucru a fost câștigat după succesul din Liga Națiunilor disputată anul trecut.

Iulian Stoica
