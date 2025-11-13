Știm a doua națională europeană calificată la Mondialul din 2026!

ADVERTISEMENT

Preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor se apropie de final, iar echipele europene trag din greu pentru a prinde un bilet pentru turneul din America. După Anglia, o altă forță continentală a rezolvat calculele calificării.

Franța, prezentă la Campionatul Mondial de anul viitor

Echipa națională a Franței a întâlnit-o pe Ucraina în etapa a 5-a din grupa preliminariilor pentru Mondial. Neînvinși în urna D, „Cocoșii Galici” au reușit să se impună cu scorul de 4-0.

Marcatorii duelului au fost Kylian Mbappe (n.r. – dublă), Michael Olise și Ekitike, astfel că francezii și-au asigurat, după Anglia, prezența la Campionatul Mondial de anul viitor. Grupa „Cocoșilor Galici” a fost una accesibilă, aceștia întâlnind Ucraina, Islanda și Azerbaidjan.

Cu siguranță obiectivul de la turneul final va fi cel de a pune mâna pe prestigiosul trofeu. Finaliști în ediția precedentă, francezii au cucerit această competiție în două rânduri, în 1998 și 2018.

România vrea să revină la Mondial

Ultima prezență a României la Campionatul Mondial datează din 1998, an în care francezii au cucerit marele trofeu. După o pauză de 28 de ani, „tricolorii” speră să revină la competiția supremă între naționale.

Următorul duel este cel cu Bosnia, însă o clasare pe primul loc al grupei pare de domeniul incredibilului.

Chiar dacă vor termina pe ultima treaptă a podiumului din grupă, elevii lui Mircea Lucescu se vor afla la baraj. Acest lucru a fost câștigat după