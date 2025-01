Știm contractul lui Adrian Mutu la Petrolul! Clauză de reziliere uriașă pentru „Briliant”. Exclusiv

După plecarea neașteptată a lui Mehmet Topal, conducerea Petrolului s-a mișcat rapid și , iar FANATIK vă prezintă în exclusivitate ce bani va încasa ”Briliantul”.

Cum arată contractul lui Adrian Mutu la Petrolul

Fostul mare internațional român va avea o misiune extrem de dificilă pe banca tehnică a ”lupilor galbeni”, deoarece clubul se confruntă cu mari probleme financiare și jucătorii au întârzieri salariale.

Adrian Mutu a semnat un contract pe un an și jumătate cu Petrolul și, din informațiile FANATIK, are un salariu de 12.000 de euro pe lună. Dacă își va duce înțelegerea până la capăt el va câștiga peste 200.000 de euro numai din salariu.

Dar asta nu este tot, deoarece FANATIK a aflat că tehnicianul are un bonus de 30.000 de euro dacă va reuși să califice formația în play-off-ul din SuperLiga. De remarcat este faptul că Petrolul a încheiat anul 2024 pe locul 6, care asigură prezența în ”finala” campionatului.

Contractul dintre cele două părți are și o clauză uriașă de reziliere în oglindă. Din informațiile FANATIK, Mutu va încasa 500.000 de euro dacă va fi dat afară mai devreme de încheierea înțelegerii, dar va fi nevoit să achite aceeași sumă dacă va dori să o părăsească pe Petrolul.

Adrian Mutu, nerăbdător să înceapă munca

Adrian Mutu va avea la Petrolul un staff alcătuit din secunzii Bogdan Pătrașcu și Florin Stângă, antrenorul cu portarii Cătălin Grigore și preparatorul fizic Laurențiu Marinescu. Ploieștenii se vor reuni vineri, 3 ianuarie, zi în care vor pleca în cantonamentul din Antalya.

”Briliantul” a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK după ce a semnat cu Petrolul Ploiești și a mărturisit că . El a precizat că nu a fost interesat de bani când a ales să semneze cu ”lupii galbeni”.

”Sunt mulţumit că am ales Petrolul Ploieşti! Am făcut-o fiindcă eu cred în echipă şi chiar dacă sunt unele probleme, băieţii au demonstrat pe teren că au un spirit foarte bun. După 8 luni de zile, m-am săturat să stau acasă şi am chef foarte mare să antrenez! Am o dorinţă extrem de puternică…

Am venit, în primul rând, să ajut Petrolul, aici nu este vorba despre bani. Am venit fiindcă respect acest club, oraşul şi galeria ‘lupilor galbeni’. Este un moment greu, dar Adrian Mutu spune PREZENT!

Câteodată, în viaţă nu faci alegeri doar pentru bani, ci şi din dorinţa de a ajuta şi de a face lucruri cu pasiune într-un moment mai delicat. Este un win-win… Tradiţia şi istoria Petrolului ne obligă pe toţi şi sunt mai importante decât banii”, a declarat Mutu.