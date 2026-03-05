Sport
Știm cum arată semifinalele din Cupa României Betano! Programul complet

Tabloul semifinalelor din Cupa României este acum complet, după ce s-au jucat cele patru sferturi. Cum arată duelurile din careul de ași și când vor avea loc partidele.
Alex Bodnariu
05.03.2026 | 21:57
SPECIAL FANATIK
Joi seara am aflat cum vor arăta semifinalele din Cupa României Betano. FC Argeș, Universitatea Cluj, Dinamo și Universitatea Craiova au obținut biletele în careul de ași și se vor duela în luna aprilie pentru un loc în marea finală.

Știm cele patru echipe calificate în Cupa României Betano

Favoritele și-au făcut treaba și au câștigat meciurile din sferturile de finală. Universitatea Cluj a trecut cu ceva emoții de Hermannstadt și va da piept în penultimul act al Cupei României Betano cu FC Argeș. Formația din Pitești a eliminat-o în prelungiri pe Gloria Bistrița. Duelul se va juca pe terenul grupării din Trivale.

De asemenea, Universitatea Craiova a câștigat derby-ul din sferturile de finală. Oltenii s-au calificat în semifinale după ce au învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 3-1. Și această partidă a avut nevoie de două reprize de prelungiri, întrucât la finalul celor 90 de minute scorul era 1-1.

Oltenii vor juca semifinala din Cupa României Betano în deplasare. Universitatea Craiova va avea parte de un nou meci de foc. Trupa lui Filipe Coelho își va măsura forțele cu Dinamo. Bucureștenii s-au calificat după ce au învins-o, pe Arcul de Triumf, pe divizionara secundă Metalul Buzău, scor 1-0.

Semifinalele din Cupa României:

  • FC Argeș – U Cluj
  • Dinamo – Universitatea Craiova

Când se joacă semifinalele din Cupa României Betano

Semifinalele din Cupa României se vor juca pe 21, 22 sau 23 aprilie. Partidele se anunță extrem de interesante. Duelurile se vor disputa într-o singură manșă. Practic, câștigătoarea va merge direct în marea finală, care se va juca și în acest an pe stadionul celor de la Hermannstadt din Sibiu, pe 13 mai.

Miza este una extrem de mare. Câștigătoarea Cupei României Betano va evolua în sezonul viitor în preliminariile Europa League. Concret, este mai avantajos să câștigi trofeul în Cupa României decât să termini pe locul secund în campionat. Echipa clasată pe locul doi în Superliga obține doar un loc în Conference League, o competiție mai slab cotată.

