Știm țintarul pentru următorul sezon de Serie A! În ce etapă are Interul lui Cristi Chivu primul duel dificil și când vor avea loc derby-urile cu AC Milan și Juventus

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Cristi Chivu (45 de ani) a dominat fotbalul italian încă de la primul său sezon la Inter, iar acum așteptările vor fi din ce în ce mai mari, după ce antrenorul român a setat un nivel ridicat al pretențiilor în urma eventului câștigat alături de „nerazzurri”. După tragerea la sorți a țintarului s-a aflat care vor fi cele mai dificile etape din următorul sezon pentru Inter Milano.

Când se joacă „Derby della Madonnina” și „Derby d’Italia”. Inter și-a aflat programul pentru sezonul următor

După ce a câștigat eventul la primul sezon la Inter, Cristi Chivu trebuie să demonstreze că se poate lupta cu marile forțe ale Europei și în Liga Campionilor. Până atunci, antrenorul român a aflat programul pentru sezonul 2026/2027 din Serie A.

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Inter va începe cu două meciuri lejere. Va debuta în noul campionat acasă, contra celor de la Monza, echipă proaspăt promovată din Serie B, în timp ce în etapa a doua va merge în deplasare la Cagliari. Primul meci dificil pentru Cristi Chivu și elevii săi vine încă din etapa a 3-a, când „nerazzurri” primesc vizita lui Napoli. Sub comanda antrenorului român, Inter nu a făcut cele mai bune meciuri contra echipelor mari, însă în acest an situația s-ar putea schimba, mai ales dacă cei din conducere îi vor aduce întăriri.

„Derby della Madonnina” vine abia la jumătatea turului de campionat, mai exact în etapa a 10-a, iar AC Milan va fi echipa considerată gazdă pe San Siro. Turul de campionat, dar și finalul sezonului se va termina în forță, cu „Derby d’Italia”, programat în etapa a 19-a, iar Inter va fi gazdă în primul meci.

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Cum arată programul complet al lui Inter pentru următorul sezon de Serie A

Etapa 1: Inter – Monza

Etapa 2: Cagliari – Inter

Etapa 3: Inter – Napoli

Etapa 4: Inter – Udinese

Etapa 5: Roma – Inter

Etapa 6: Inter – Parma

Etapa 7: Bologna – Inter

Etapa 8: Inter – Fiorentina

Etapa 9: Venezia – Inter

Etapa 10: Milan – Inter

Etapa 11: Inter – Como

Etapa 12: Atalanta – Inter

Etapa 13: Inter – Genoa

Etapa 14: Frosinone – Inter

Etapa 15: Inter – Torino

Etapa 16: Lecce – Inter

Etapa 17: Inter – Sassuolo

Etapa 18: Lazio – Inter

Etapa 19: Inter – Juventus

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Cristi Chivu va semna prelungirea contractului până în 2028

După ce a salvat-o pe Parma la prima sa experiență la seniori, Cristi Chivu a primit încredere din partea clubului său de suflet, Inter Milano, însă pe un salariu destul de mic. După un an fabulos în Italia, în ciuda eliminării premature din Liga Campionilor,

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P iar un anunț oficial va urma să fie făcut în următoarele zile: „Chivu și-a prelungit deja contractul până în 2028, o vom anunța în următoarele zile”, a afirmat Marotta, conform