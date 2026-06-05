Știm țintarul pentru următorul sezon de Serie A! În ce etapă are Interul lui Cristi Chivu primul duel dificil și când vor avea loc derby-urile cu AC Milan și Juventus

Cristi Chivu (45 de ani) a dominat fotbalul italian încă de la primul său sezon la Inter, iar acum așteptările vor fi din ce în ce mai mari, după ce antrenorul român a setat un nivel ridicat al pretențiilor în urma eventului câștigat alături de „nerazzurri”. După tragerea la sorți a țintarului s-a aflat care vor fi cele mai dificile etape din următorul sezon pentru Inter Milano.
După ce a câștigat eventul la primul sezon la Inter, Cristi Chivu trebuie să demonstreze că se poate lupta cu marile forțe ale Europei și în Liga Campionilor. Până atunci, antrenorul român a aflat programul pentru sezonul 2026/2027 din Serie A.
Inter va începe cu două meciuri lejere. Va debuta în noul campionat acasă, contra celor de la Monza, echipă proaspăt promovată din Serie B, în timp ce în etapa a doua va merge în deplasare la Cagliari. Primul meci dificil pentru Cristi Chivu și elevii săi vine încă din etapa a 3-a, când „nerazzurri” primesc vizita lui Napoli. Sub comanda antrenorului român, Inter nu a făcut cele mai bune meciuri contra echipelor mari, însă în acest an situația s-ar putea schimba, mai ales dacă cei din conducere îi vor aduce întăriri.
„Derby della Madonnina” vine abia la jumătatea turului de campionat, mai exact în etapa a 10-a, iar AC Milan va fi echipa considerată gazdă pe San Siro. Turul de campionat, dar și finalul sezonului se va termina în forță, cu „Derby d’Italia”, programat în etapa a 19-a, iar Inter va fi gazdă în primul meci.
Etapa 1: Inter – Monza
Etapa 2: Cagliari – Inter
Etapa 3: Inter – Napoli
Etapa 4: Inter – Udinese
Etapa 5: Roma – Inter
Etapa 6: Inter – Parma
Etapa 7: Bologna – Inter
Etapa 8: Inter – Fiorentina
Etapa 9: Venezia – Inter
Etapa 10: Milan – Inter
Etapa 11: Inter – Como
Etapa 12: Atalanta – Inter
Etapa 13: Inter – Genoa
Etapa 14: Frosinone – Inter
Etapa 15: Inter – Torino
Etapa 16: Lecce – Inter
Etapa 17: Inter – Sassuolo
Etapa 18: Lazio – Inter
Etapa 19: Inter – Juventus
După ce a salvat-o pe Parma la prima sa experiență la seniori, Cristi Chivu a primit încredere din partea clubului său de suflet, Inter Milano, însă pe un salariu destul de mic. După un an fabulos în Italia, în ciuda eliminării premature din Liga Campionilor, Giuseppe Marotta a decis să-i prelungească contractul pentru încă doi ani, iar salariul său va crește substanțial.
Președintele milanezilor a dezvăluit că românul deja a semnat prelungirea, iar un anunț oficial va urma să fie făcut în următoarele zile: „Chivu și-a prelungit deja contractul până în 2028, o vom anunța în următoarele zile”, a afirmat Marotta, conform Gazzetta dello Sport.