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O nouă ediție de Champions League se apropie cu pași rapizi. Nu mai puțin de 36 de echipe vor lua startul în faza ligii și vor lupta pentru cel mai important trofeu al fotbalului european. Miza este uriașă și din punct de vedere financiar. UEFA pune la bătaie premii de sute de milioane de euro.

Tabloul complet din Champions League! Cine sunt cele 36 de echipe și câți bani pot câștiga

Marile forțe ale Europei sunt din nou la start. Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City sau Inter se pregătesc pentru lupta la cel mai important trofeu continental. Lor li se alătură alte nume importante, dar și formațiile care au fost nevoite să treacă prin focul preliminariilor.

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29 dintre cele 36 de participante au avut locul asigurat direct în faza ligii. Celelalte șapte au venit din calificări. , în timp ce ultimele patru necunoscute au fost stabilite miercuri seară.

Cele 36 de echipe calificate în faza ligii Champions League

Avem tabloul complet pentru noul sezon UEFA Champions League. Nu mai puțin de 29 de echipe au intrat direct în competiție, în baza clasărilor din campionatele interne, a coeficienților și a locurilor suplimentare oferite conform regulamentului. Celelalte locuri au fost ocupate de formații venite din calificări.

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Anglia : Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City, Manchester United

Spania : Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal, Real Betis

Italia : Inter, Napoli, AS Roma, Como

Germania : Bayern Munchen, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart

Franța : Paris Saint-Germain, Lens, Lille

Olanda : PSV Eindhoven, Feyenoord

Portugalia : FC Porto, Sporting CP

Belgia : Club Brugge

Cehia : Slavia Praga

Turcia : Galatasaray, Fenerbahce

Ucraina : Shakhtar Donetsk

Grecia : AEK Atena

Azerbaidjan : Sabah Baku

Norvegia : Bodo/Glimt, Viking

Austria : LASK Linz

Slovacia : Slovan Bratislava

Echipele care au ajuns în UCL după preliminarii: Fenerbahce, AEK Atena, Sabah Baku, Bodo/Glimt, Viking, LASK Linz, Slovan Bratislava

UEFA oferă 18,62 milioane de euro pentru simpla calificare în UEFA Champions League

Accesul în Champions League reprezintă o adevărată lovitură financiară. Fiecare dintre cele 36 de participante primește 18,62 milioane de euro pentru simpla prezență în faza ligii. De aici încep bonusurile pentru rezultate. Fiecare victorie din cele opt partide ale fazei ligii este recompensată cu 2,1 milioane de euro. Un rezultat de egalitate valorează 700.000 de euro. Asta înseamnă că o echipă care ar câștiga toate cele opt meciuri ar mai adăuga 16,8 milioane de euro numai din bonusurile pentru rezultate. Peste această sumă vin banii acordați în funcție de poziția ocupată în clasamentul general.

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UEFA premiază suplimentar fiecare dintre cele 36 de poziții. Liderul clasamentului primește cele mai multe „acțiuni”, iar ultima clasată una singură. Valoarea inițială a unei astfel de acțiuni este de 275.000 de euro și poate crește în funcție de rezultatele de egalitate din faza ligii. În plus, echipele care termină pe locurile 1-8 și merg direct în optimi primesc un bonus suplimentar de două milioane de euro. Formațiile clasate între pozițiile 9 și 16 primesc câte un milion de euro.

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Câți bani oferă UEFA pentru fiecare rundă din Champions League

Premiile devin și mai mari odată cu intrarea în fazele eliminatorii. Bonusurile sunt cumulative. Cu cât un club înaintează mai mult în competiție, cu atât suma totală încasată crește.

Calificare în faza ligii: 18,62 milioane de euro

Victorie în faza ligii: 2,1 milioane de euro

Egal în faza ligii: 700.000 de euro

Calificare în play-off-ul pentru optimi: 1 milion de euro

Calificare în optimile de finală: 11 milioane de euro

Calificare în sferturile de finală: 12,5 milioane de euro

Calificare în semifinale: 15 milioane de euro

Calificare în finală: 18,5 milioane de euro

Câștigarea Champions League: 6,5 milioane de euro

România, reprezentată în Champions League

România va avea doi reprezentanți pe teren în faza ligii din Champions League. în timp ce Răzvan Marin va avea șansa să joace la cel mai înalt În plus, Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, visează să pună mâna pe mult râvnitul trofeu.

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România va fi reprezentată și la nivelul arbitrajului. și la Campionatul Mondial și are șanse foarte mari să conducă partide atât în faza ligii din UEFA Champions League, cât și în rundele superioare. Kovacs are deja în palmares o finală de Champions League, fiind la centru la partida PSG – Inter, scor 5-0.