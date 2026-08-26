O nouă ediție de Champions League se apropie cu pași rapizi. Nu mai puțin de 36 de echipe vor lua startul în faza ligii și vor lupta pentru cel mai important trofeu al fotbalului european. Miza este uriașă și din punct de vedere financiar. UEFA pune la bătaie premii de sute de milioane de euro.
Marile forțe ale Europei sunt din nou la start. Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City sau Inter se pregătesc pentru lupta la cel mai important trofeu continental. Lor li se alătură alte nume importante, dar și formațiile care au fost nevoite să treacă prin focul preliminariilor.
29 dintre cele 36 de participante au avut locul asigurat direct în faza ligii. Celelalte șapte au venit din calificări. Sabah, LASK și Bodo/Glimt și-au rezolvat calificarea încă de marți, în timp ce ultimele patru necunoscute au fost stabilite miercuri seară.
Avem tabloul complet pentru noul sezon UEFA Champions League. Nu mai puțin de 29 de echipe au intrat direct în competiție, în baza clasărilor din campionatele interne, a coeficienților și a locurilor suplimentare oferite conform regulamentului. Celelalte locuri au fost ocupate de formații venite din calificări. Universitatea Craiova, campioana României, nu a prins Liga.
Echipele care au ajuns în UCL după preliminarii: Fenerbahce, AEK Atena, Sabah Baku, Bodo/Glimt, Viking, LASK Linz, Slovan Bratislava
Accesul în Champions League reprezintă o adevărată lovitură financiară. Fiecare dintre cele 36 de participante primește 18,62 milioane de euro pentru simpla prezență în faza ligii. De aici încep bonusurile pentru rezultate. Fiecare victorie din cele opt partide ale fazei ligii este recompensată cu 2,1 milioane de euro. Un rezultat de egalitate valorează 700.000 de euro. Asta înseamnă că o echipă care ar câștiga toate cele opt meciuri ar mai adăuga 16,8 milioane de euro numai din bonusurile pentru rezultate. Peste această sumă vin banii acordați în funcție de poziția ocupată în clasamentul general.
UEFA premiază suplimentar fiecare dintre cele 36 de poziții. Liderul clasamentului primește cele mai multe „acțiuni”, iar ultima clasată una singură. Valoarea inițială a unei astfel de acțiuni este de 275.000 de euro și poate crește în funcție de rezultatele de egalitate din faza ligii. În plus, echipele care termină pe locurile 1-8 și merg direct în optimi primesc un bonus suplimentar de două milioane de euro. Formațiile clasate între pozițiile 9 și 16 primesc câte un milion de euro.
Premiile devin și mai mari odată cu intrarea în fazele eliminatorii. Bonusurile sunt cumulative. Cu cât un club înaintează mai mult în competiție, cu atât suma totală încasată crește.
România va avea doi reprezentanți pe teren în faza ligii din Champions League. Dennis Man va evolua pentru PSV Eindhoven, în timp ce Răzvan Marin va avea șansa să joace la cel mai înalt nivel european în tricoul lui AEK Atena. În plus, Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, visează să pună mâna pe mult râvnitul trofeu.
România va fi reprezentată și la nivelul arbitrajului. Istvan Kovacs, cel mai bine cotat arbitru român al momentului, a primit delegări importante în preliminarii și la Campionatul Mondial și are șanse foarte mari să conducă partide atât în faza ligii din UEFA Champions League, cât și în rundele superioare. Kovacs are deja în palmares o finală de Champions League, fiind la centru la partida PSG – Inter, scor 5-0.