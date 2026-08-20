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Grupe Cupa României 2026. În ce urnă sunt FCSB, Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo. Totul despre tragerea la sorți

Grupe Cupa României 2026. Cum arată urnele, când are loc tragerea la sorți și programul. FCSB, Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo intră în competiție
Bogdan Mariș
20.08.2026 | 19:35
Grupe Cupa Romaniei 2026 In ce urna sunt FCSB Universitatea Craiova Rapid si Dinamo Totul despre tragerea la sorti
SPECIAL FANATIK
Când va avea loc tragerea la sorți pentru grupele Cupei României Betano. FOTO: Sport Pictures
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Grupe Cupa României 2026. Joi s-au disputat ultimele două partide din play-off-ul competiției, așadar s-a stabilit componența fazei grupelor, unde 24 de echipe vor lupta pentru a obține calificarea în sferturi. În această fază vor intra în competiție și echipele mari din SuperLiga. Când va avea loc tragerea la sorți.

Când va avea loc tragerea la sorți pentru grupele Cupei României Betano

Tragerea la sorți pentru grupele Cupei României Betano se va desfășura vineri, 21 august, începând cu ora 15:00, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Conform Federației Române de Fotbal, tragerea la sorți va fi efectuată de trei invitați speciali, foștii internaționali Adrian Mutu, Florin Niță și Raul Rusescu.

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În această fază vor participa 24 de echipe, primele 8 clasate din sezonul precedent al SuperLigii și cele 16 formații care au obținut calificarea din play-off. Acestea sunt împărțite în câte 3 urne a câte 8 echipe, grupările calificate direct în faza grupelor făcând parte din urna 1. Iată cum arată componența urnelor pentru grupele Cupei României Betano:

  • Urna 1: Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, CFR Cluj, Dinamo, Rapid, FC Argeș, UTA, FCSB
  • Urna 2: FC Botoșani, Csikszereda, Petrolul, Corvinul Hunedoara, Sepsi Sf. Gheorghe, FC Voluntari, Chindia Târgoviște, FC Bihor
  • Urna 3: Gloria Bistrița, Concordia Chiajna, FC Bacău, Politehnica Timișoara, Minerul Lupeni, Sporting Liești, Progresul Spartac, Corona Brașov

Modificare importantă în grupele Cupei României Betano

Începând din sezonul 2026-2027 nu va mai exista posibilitatea ca o echipă din urna 1 să își dispute toate meciurile din faza grupelor în deplasare, situație în care s-au aflat mai multe formații de-a lungul timpului. FRF a schimbat regulamentul în așa fel încât fiecare formație să dispute cel puțin un meci pe teren propriu în grupe. Cele 3 etape din această fază se vor disputa pe 2 septembrie, 28 octombrie și 2 decembrie.

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Iată ce precizează regulamentul cu privire la programul fazei grupelor după modificarea efectuată în acest an: „În fiecare grupă, toate echipele vor juca un meci cu o echipă din urna 1, un meci cu o echipă din urna 2 și un meci cu o echipă din urna 3 la nivelul grupei relevante. Pentru a asigura fiecărei echipe participante în faza grupelor cel puţin un joc disputat pe teren propriu, programul meciurilor va fi astfel:

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Grupa A:

  • Etapa 1: 3B-1A; 3A-1B; 2B-2A;
  • Etapa 2: 2A-1A; 1B-2B; 3A-3B;
  • Etapa 3: 1A-1B; 3B-2A; 3A-2B;

Grupa B:

  • Etapa 1: 2A-1A; 1B-2B; 3A-3B;
  • Etapa 2: 1A-1B; 3B-2A; 3A-2B;
  • Etapa 3: 3B-1A; 3A-1B; 2B-2A;

Grupa C:

  • Etapa 1: 1A-1B; 3B-2A; 3A-2B;
  • Etapa 2: 3B-1A; 3A-1B; 2B-2A;
  • Etapa 3: 2A-1A; 1B-2B; 3A-3B;

Grupa D:

  • Etapa 1: 3B-1A; 3A-1B; 2B-2A;
  • Etapa 2: 2A-1A; 1B-2B; 3A-3B;
  • Etapa 3: 1A-1B; 3B-2A; 3A-2B”
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