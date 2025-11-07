Stimulente financiare preferențiale pentru medicii celui mai mare spital din Constanța. Cine a beneficiat și de locuință de serviciu

ADVERTISEMENT

Un raport al Curții de Conturi la Spitalul Județean din Constanța a scos la iveală mai multe abateri legale, precum locuințe de serviciu acordate unor angajați cu reședință în oraș, sau faptul că administrația spitalului a acordat stimulente financiare angajaților, fără a stabilii criteriile pentru diferențele între sumele de bani plătite.

Controlul Curții de Conturi, care a vizat doar anul 2023, a scos la iveală că în acel an conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” din Constanța a acordat stimulente financiare de peste 600.000 lei angajaților. Vorbim de cel mai mare spital din sud-estul României, cu aproape 4.000 de angajați, dintre care circa 1.200 de medici și farmaciști rezidenți. În anul 2023, a avut un buget de circa 750 milioane lei, sumă din care circa 440 milioane au fost cheltuieli de personal.

Potrivit raportului Curții de Conturi, doar autoritățile administrației publice locale pot acorda personalului medical și de specialitate stimulente financiare. Conducerea spitalului a arătat auditorilor Curții o hotărâre a Consiliului Județean din septembrie 2018, autoritate în subordinea căreia funcționează spitalul, în care era prevăzut ca, din veniturile proprii ale spitalului, să se acorde angajaților stimulente financiare. În plus, HCJ stabilea că acestea urmau să fie acordate de către managerul spitalului, în baza unui regulament propus de Comitetul Director și aprobat de către Consiliul de Administrație.

Raportul Curții menționează că deși există un Regulament aprobat de Comitetul Director, acest lucru a fost făcut „fără a se preciza în cuprinsul acestuia, modul de constituire și gestionare a fondului de stimulente financiare și fără să se stabilească categoriile de venituri proprii din care se va asigura finanțarea acestui fond”.

Mai mult, raportul Curții spune că „prin lege nu este prevăzută constituirea vreunui fond de stimulente”, ci este prevăzută doar posibilitatea autorităților locale, și nu a managerului spitalului, de a acorda personalului medical și de specialitate stimulente financiare lunare „în baza hotărârii autorității deliberative”. Astfel, „constituirea fondului de stimulente excede prevederilor legale incidente”, se mai arată în raportul Curții de Conturi.

Câți bani în plus primeau medicii din Constanța

Suma totală dată angajaților spitalului sub formă de stimulente financiare a fost de 603.000 lei, (cei 173.000 lei necheltuiți au fost reportați în anul următor, fără a fi trecută în evidențele contabile). Raportul Curții spune că nu a existat niciun fundament pentru stabilirea acestei sume din veniturile proprii ale spitalului.

„Valoarea totală a stimulentelor financiare pentru anul 2023 în sumă de 777.232,06 lei, a fost calculată prin aplicarea unui procent de 60% asupra veniturilor proprii în sumă de 1.295.386,77 lei, fără a se prezenta documente din care să rezulte aprobarea procentului de 60%, precum și modul de fundamentarea a acestuia”, se arată în raportul Curții de Conturi. Mai mult, deși e vorba de stimulente financiare, auditorii Curții de Conturi subliniază că aceste stimulente au fost cuprinse în salariile de bază aprobate în bugetul spitalului.

Astfel, deși HCJ stipula că aceste stimulente trebuiau „să asigure proporționalitatea dintre munca depusă, răspunderea fiecărei funcții și remunerația acordată”, raportul Curții spune că stimulentele acordate au fost în sumă de 1.000 lei, în cazul majorității personalului, fără criterii justificative sau prin care să fie fundamentată această sumă. Mai mult, au existat cazuri în care aceste stimulente lunare au ajuns și la sume de

„La nivelul SCJU au fost acordate stimulente nominale în sumă de 1.000 lei/lună în cazul majorității personalului de specialitate, fără a se prezenta documente din care să rezulte modul de fundamentare a sumei de 1.000 lei/lună/persoană și nici criteriile aplicate în ceea ce privește selectarea personalului care a beneficiat de acestea, frecvența stimulentelor acordate, valoarea nominală a acestora.

Precizăm că au fost identificate cazuri punctuale, limitate ca număr, în care valoarea stimulentului financiar lunar a fost de 2.000 lei/lună/persoană și chiar 3.000 lei, inclusiv în aceste cazuri nefiind prezentate documente din care să rezulte modul de stabilire a valorii stimulentelor respective. Criteriul utilizat în vederea repartizării stimulentelor a fost cel al ,,rotației”, fără a se prezenta documente justificative”, se mai arată în raportul Curții de Conturi.

Cine a primit locuințe de serviciu

Raportul Curții menționează că Spitalul Județean a primit trei garsoniere pentru a fi utilizate drept locuințe de serviciu pentru angajații săi. Totuși, aceste locuințe nu apar în contractele de muncă ale angajaților ca anexe, deși ele constituie un beneficiu de natură salarială. Mai mult, documentul citat precizează că, dintre cei trei angajați care au beneficiat de aceste garsoniere, doar unul are mutația făcută în locuința de serviciu, ceilalți doi având domiciliu tot în Constanța, și deci nu ar fi avut dreptul la locuința de serviciu.

„Din analiza contractelor de închiriere s-a constatat că nu a fost aplicat, în mod unitar, același preț al chiriei, iar la elaborarea contractelor de închiriere nu s-a specificat că acestea constituie anexe la contractele individuale de muncă ale angajaților spitalului, ținând cont de faptul că locuințele de serviciu acordate angajaților, constituie un beneficiu de natură salarială, pentru cei în cauză, conform legii.

Din cele trei dosare analizate pentru anul 2023, a rezultat că numai un salariat beneficiar de locuință de serviciu are domiciliul stabilit și înregistrat la SPCLEP Constanța, în imobilul bloc L4 de pe strada Magnoliei, ceilalți doi figurând la alte adrese de domiciliu, situate tot în municipiul Constanța, aspect care nu justifică acordarea unei locuințe de serviciu”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Cine a luat sporul de doctorat

O altă situație menționată în raportul Curții a vizat sporul pentru titlul științific de doctor. Dacă inițial oricine deținea titlul științific de doctor beneficia de un spor la salariu, ulterior a fost introdusă cerința obligatorie ca persoana în cauză să-și desfășoare activitatea în domeniul în care are titlul științific. Recent, a fost introdusă o nouă condiție pentru a beneficia de acest spor, mai exact să fie prevăzute în fișa postului „un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar”.

În ianuarie 2024, conducerea spitalului a înștiințat toți șefii de secție/conducătorii compartimentelor din cadrul SCJU Constanța, despre cerințele pe care trebuie să le îndeplinească angajații

posesori ai titlului științific de doctor și, ca atare, le-a solicitat acestora să transmită la serviciul resurse umane situația clară cu angajații din subordine care îndeplinesc criteriile legale, în scopul aplicării măsurilor ce se impun pentru modificarea fișei de post. „S-a constatat că până la data finalizării prezentei acțiuni de control, nu a răspuns decât un șef de secție”, se mai arată în raportul citat.