Stipe Perica, devastat după Dinamo – FCSB 1-2: „Nu sunt fericit nici măcar 1%”. Cum explică ratarea campionatului

Stipe Perica (29 de ani) a ajuns la cota 2 în meciurile cu FCSB, dar în zadar. Lucrurile puteau sta cu totul și cu totul altfel, dacă vârful croat nu rata o ocazie imensă la 1-1.

Cum a explicat Stipe Perica ratarea colosală din Dinamo – FCSB 1-2: „Nu sunt fericit nici 1%”

, putea să o aducă pe Dinamo în avantaj în repriza secundă, dar

În minutul 66, Ștefan Târnovanu a gafat uluitor după ce a vrut să îl dribleze pe Milanov. Mijlocașul bulgar a recuperat și i-a pasat lui Perica, care, din 8 metri, nu a reușit să bage mingea în poarta goală.

„Poate meritam mai mult, dar am pierdut. La acea ratare, prima atingere a fost bună, apoi a venit portarul spre mine, eu am văzut doar un spațiu liber și a trebuit să trag acolo.

Venea și un fundaș și am spus că trebuie să trimit în plasa laterală. Dar trebuia să marchez acolo. E un sentiment prost, nu sunt fericit nici măcar 1% că am marcat un gol, vă zic din adâncul sufletului.

Nu am venit să pierdem, să ne dezamăgim fanii. Ne-am luptat, am făcut și lucruri bune. Nu am meritat să pierdem. Fiecare meci din play-off e important. Am avut și accidentări. Vom încerca să ne revenim, ne antrenăm mult, suntem prezenți pe teren și la antrenamente. Uneori ține de detalii și dacă nu marchezi te trezești că pierzi”, a declarat Stipe Perica, după Dinamo – FCSB 1-2.

Stipe Perica are un CV excelent, în el aflându-se echipe precum Chelsea, Watford, Udinese, Maccabi Tel Aviv sau Rijeka. El joacă la Dinamo de la începutul acestui an, când a semnat din postura de jucător liber. În 8 meciuri, croatul în vârstă de 29 de ani a reușit să înscrie 3 goluri.