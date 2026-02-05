Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Stipe Perica, la capăt de linie cu Dinamo! Andrei Nicolescu i-a semnat sentinţa: “Relaţia noastră s-a degradat în timp. Lucrurile n-ar trebui să meargă înainte” Ce se întâmplă cu Boateng şi Gnahore

Andrei Nicolescu a lămurit care este situația lui Stipe Perica. Va continua atacantul croat la Dinamo? Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre omul de gol al „câinilor”.
Iulian Stoica
05.02.2026 | 11:08
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu, toate detaliile despre situația lui Stipe Perica la Dinamo. Sursă foto: Colaj Fanatik
Dinamo s-a impus în deplasarea de la Ovidiu, Farul Constanța cedând cu 2-3 în etapa 25 din SuperLiga. În duelul de la malul mării Stipe Perica nu s-a aflat în lot, iar Andrei Nicolescu a explicat în ce situație se află atacantul croat.

Stipe Perica, la capăt de linie cu Dinamo! Andrei Nicolescu i-a semnat sentinţa atacantului

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a transmis că va purta o discuție cu Stipe Perica după victoria obținută în fața lui Farul. Oficialul de la Dinamo susține că relația clubului cu atacantul s-a degradat în timp, iar acum se caută soluții. FANATIK a anunțat în exclusivitate că jucătorul croat a avut 9 oferte de a părăsi formația, însă acesta a preferat să rămână în lotul pregătit de Zeljko Kopic.

„Nu știu ce se va întâmpla cu Perica. Vom avea și astăzi o întâlnire. Important este că el a fost tratat cu foarte multă încredere și a avut toată susținerea, cred că s-a bucurat de susținerea noastră, a antrenorului, a staffului, a tuturor!

Cumva, relația s-a degradat în timp, nu a fost o chestiune peste noapte. Ține foarte mult și de modul în care vede el această problemă. Nu aș vrea să vorbesc foarte multe, mai sunt niște întâlniri și nu aș vrea să speculăm. Important este că am ajuns într-un punct în care lucrurile nu ar trebui să meargă înainte. Vom vedea ce soluții se vor găsi”, a declarat Andrei Nicolescu.

Ce se întâmplă cu Kennedy Boateng

Kennedy Boateng a fost protagonist în victoria cu Farul, acesta reușind să marcheze o „dublă”. Contractul fundașului togolez expiră la finalul sezonului, iar Andrei Nicolescu a expus că prelungirea înțelegerii este o provocare pentru conducerea lui Dinamo.

„Am spus la început că avem provocările noastre (n.r. – prelungirea contractului lui Boateng) și trăim cu ele. Chiar dacă am luat multe puncte în aceste etape, la Dinamo sunt în continuare provocări zi de zi și încercăm să le facem față.

Cred că toți jucătorii de la Dinamo au un caracter deosebit și simt momentul foarte intens. El oricum are deja un an și jumătate de când e cu noi și înțelege evoluția asta, a fost parte din ea. Când a venit la noi, el avea două retrogradări la rând, una în Austria, alta în Portugalia. Venise la o echipă care nu se simțea foarte bine după ultimul sezon.

Sunt 100% convins că simte atât evoluția echipei, cât și a lui. Știe că parcursul acesta i se datorează și lui, dar și parcursul lui se datorează faptului că a venit la Dinamo. Nu depinde doar de el. Dacă ar depinde doar de el, cred că ar fi mai simplu. Depinde și de impresar”, a adăugat președintele lui Dinamo.

Continuă Eddy Gnahore la Dinamo?

Într-o situație similară se află și Eddy Gnahore la Dinamo. Andrei Nicolescu a explicat că acum se lucrează intens la definitivarea lotului pentru a doua parte a sezonului. Ulterior acestui lucru, conducătorii clubului vor aborda și situațiile jucătorilor care se află în ultimele 6 luni de contract. Președintele formației din Ștefan cel Mare susține că francezul este o piesă importantă la mijlocul terenului și, cel mai probabil, se va discuta despre prelungirea înțelegerii.

„Gnahore este o piesă foarte importantă pentru noi, doar că deocamdată ne focusăm să mai închidem niște lucruri pe care le avem de închis. Când vom știi că acesta este lotul cu care abordăm finalul campionatului, probabil vor începe și discuțiile cu el.

Am început să discutăm și cu Opruț, sunt discuții cu toți jucătorii importanți, dar nu e o grabă pentru asta”, a conchis Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

  • 550.000 de euro este cota lui Stipe Perica
  • 18 meciuri, 2 goluri și 3 pase decisive a adunat atacantul croat în acest sezon

Andrei Nicolescu, intervenție în forță după Farul - Dinamo 2-3

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
