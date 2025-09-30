Stipe Perica, mesaj războinic în vestiar după U Craiova – Dinamo 2-2: “Să nu uităm ce ne-au făcut aici când vin ei la Bucureşti!”

Universitatea Craiova – Dinamo, încheiat cu scorul de 2-2 în etapa a 11-a din SuperLiga, Alex Pop, atacantul „câinilor” a povestit cum au stat lucrurile la final și a dezvăluit mesajul colegului său Stipe Perica, după cele întâmplate.

Stipe Perica nu îi iartă pe olteni după conflictul de la vestiare. Mesajul transmis de atacantul lui Dinamo după 2-2 cu Universitatea Craiova

Alex Pop a vorbit la emisiunea „Fanatik Dinamo” despre conflictul iscat la finalul meciului dintre Universitatea Craiova și Dinamo. Tânărul atacant a povestit cum s-au desfășurat evenimentele pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Vârful „câinilor” a dezvăluit că Stipe Perica, colegul său, a luat cuvântul în vestiar și i-a îndemnat pe ceilalți jucători să își amintească de ceea ce s-a întâmplat după meci în momentul în care oltenii vor veni la București, pentru retur.

„Eu nu am fost acolo. Nici nu am auzit de conflict, totul s-a petrecut înăuntru. Când am mers la vestiar, deja era aplanat conflictul. În vestiar erau încă spiritele agitate. Cu ce am rămas după toate astea? Stipe Perica a spus să nu uităm ce s-a întâmplat acolo și să ne amintim când vor veni să joace la București”, a spus inițial Alex Pop.

De unde a plecat conflictul la vestiare de după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2

Alex Pop a povestit ulterior cum a pornit întreg episodul neplăcut care s-a consumat în zona vestiarelor. Potrivit jucătorului dinamovist, Perica și Milanov ar fi vorbit între ei și au fost auziți în acel moment de Tudor Băluță, care ar fi reacționat vehement.

„Eu din ce am înțeles, ei, de la Craiova, au reacționat către ai noștri. Ok, jucătorii erau înjurați de suporteri către tunel. Stipe era cu Milanov, au vorbit în limba lor. Apoi s-a întors Băluță către ei și a fost agresiv, le-a replicat ceva. De acolo s-ar fi aprins toate.

E de ajuns doar un moment ca acela să se degenereze. Când am ajuns eu la vestiar, erau jucătorii deja liniștiți și doar câțiva jurnaliști care mai discutau pe acolo!”, a spus Alex Pop la „Fanatik Dinamo”.

Ce spunea Mirel Rădoi despre scandalul de la vestiare. Antrenorul oltenilor, furibund după meci

Despre cele întâmplate a vorbit imediat după meci și Mirel Rădoi. , pe care l-a acuzat că își câștigă banii în România și nu are niciun drept să facă scandal după meciuri.

„Și eu am fost străin în altă țară, dar nu m-am dus să înjur și după să dau cu apă, iar apoi să mă bag în spatele bodyguarzilor. Nu poți să vii tu Perica să faci asta. Trebuie să respecți că ai un serviciu aici. Dacă săreau suporterii ce mai făcea marele Perica? Vin să ia salariile unor români și să ne învețe pe noi!”, afirma Mirel Rădoi după fluierul final.

Andrei Nicolescu, în opoziție. Președintele lui Dinamo i-a luat apărarea lui Stipe Perica. „Nu pot să fiu de acord cu Rădoi!”

Dacă Mirel Rădoi nu a avut milă de jucătorul croat, Andrei Nicolescu a fost de o cu totul altă părere. Oficialul lui Dinamo a acuzat organizarea defectuoasă, blamând persoanele neautorizate care se aflau în acel moment pe culoarul către vestiar,

„Tot holul ăla era plin de oameni de la Craiova. Nu știu ce calitate aveau ei acolo. Nu știu dacă aveau badge. Erau foarte mulți. E o zonă protejată. Ce căutau oamenii ăia fără legitimații la vestiare?! Sunt 40-50 de oameni acolo. Din ce am discutat, la intrarea în culoar jucătorii au reacționat la înjurăturile venite din partea suporterilor.

În momentul ăla, se pare că niște fotbaliști de la Craiova au intervenit. Și-au dorit ei să fie justițiari și s-a creat acest meleu. A fost mai mult o tensiune verbală. Nu știu ce a făcut Perica. Ai noștri au reacționat ca să se apere în meleu. Nu pot să fiu de acord cu Rădoi!”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.