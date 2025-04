Stipe Perica, mesaj surpriză după “dubla” din U Cluj – Dinamo 2-4: “Îi înțeleg pe contestatarii mei”. Ce le transmite fanilor după ratarea cu FCSB

Fotbaliștii lui Zeljko Kopic se felicită pentru că au reușit să întoarcă scorul, mai ales că „șepcile roșii” deschiseseră scorul, și că au reușit să facă o partidă bună împotriva unei formații dificile.

Stipe Perica, mesaj surpriză după “dubla” din U Cluj – Dinamo

Jucătorii lui , felicitându-se pentru prima victorie obținută în play-off, iar Stipe Perica a vorbit despre contestatarii săi: „Pentru noi nu e o victorie surprinzătoare.

Nu am ajuns în play-off dintr-un accident, avem mulți fotbaliști cu multă calitate, am venit aici cu gândul de a câștiga. Îi înțeleg și pe contestatarii mei, nu mai am 20 de ani, am făcut o greșeală mare cu FCSB, am ratat o ocazie mare.

Dar trebuie să arăt pe teren de ce sunt în stare și să dau totul pe teren. Am marcat două goluri ca să fiu sigur că nu mai pierdem. Eu sunt motivat să joc, să fiu sănătos”, a spus Stipe Perica, autorul „unei duble” în prima repriză a confruntării.

„Noi ne motivăm încercând să fim cea mai bună variantă a noastră”

„Ne-au lipsit mulți jucători, a fost o nebunie, dar avem jucători buni și ne-am descurcat bine. Ei în a doua repriză nu și-au mai făcut ocazii, a ieșit foarte bine pentru noi în cele din urmă.

Noi ne motivăm pentru că ne dorim să fim cea mai bună versiune a noastră. Am mai avut și ghinion în unele meciuri, am venit să luăm trei puncte în acest meci și le-am luat.

Ne-am dorit să ajungem în top trei, e un moment bun pentru club, dar noi ne dorim să fim în primele trei echipe din caqmpionat și ăsta e doar începutul, trebuie să continuăm să câștigăm. Încerc să mă adaptez, cât de mult pot și să dau mereu tot ce e mai bun din mine”, a