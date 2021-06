Stipe Vucur, adus la FCSB de un fost fotbalist din Bundesliga! O accidentare i-a încheiat cariera

FCSB a bifat transferul lui Stipe Vucur, un fundaş central austriac care a jucat ultima dată în liga a treia germană la Hallescher. Fotbalistul a fost propus roş-albaştrilor de impresarul Florin Vulturar.

ADVERTISEMENT

Stipe Vucur, adus la FCSB de un fost fotbalist din Bundesliga! Daniel Halfar a venit cu el la Bucureşti

Fotbalistul a ajuns la Bucureşti alături de impresarul său, Daniel Halfar. Cei doi au dat şi câteva declaraţii pe aeroport în care au explicat de ce au ales FCSB, Vucur spunând că este un pas important în cariera lui.

Daniel Halfar, în vârstă de 33 de ani, este un fost fotbalist în Bundesliga. A fost nevoit să se retragă foarte devreme din fotbal, la 30 de ani, din cauza unei accidentări la şold. El a fost mai întâi scouter, apoi impresar şi pentru această mutare a colaborat cu agentul Florin Vulturar.

Daniel Halfar a evoluat în Bundesliga cu trei echipe! Nevoit să se retragă la doar 30 de ani

Halfar şi-a început cariera de seniori în 2005 la FC Kaiserslautern, echipă alături de care a evoluat în Bundesliga. A fost considerat un jucător speranţă pentru naţionala Germaniei, drept dovadă a făcut parte şi din lotul Germaniei U-21 în sezonul 2008-2009.

ADVERTISEMENT

Mijlocaşul a mai evoluat în Bundesliga alături de Arminia Bilefeld şi FC Koln, iar în 2015 a revenit la FC Kaiserslautern, echipă pentru care a jucat următoarele trei sezoane în 2. Bundesliga.

Daniel Halfar şi au fost colegi la Kaiserslautern între 2015 şi 2018. La finalul stagiunii 2018, Daniel Halfar a pus ghetele în cui din cauza unei accidentări la şold. Avea doar 30 de ani.

Halfar, despre transferul lui Vucur la FCSB: “Este un pas important în cariera lui. Este un club important, cu o tradiţie mare”

Vucur a plecat la Hajduk Split la finalul acelui sezon, iar după experienţa din Croaţia s-a întors în Germania la echipa de liga a treia, Hallescher. În această vară, Daniel Halfar şi Florin Vulturar l-au adus pe Stipe Vucur la FCSB:

ADVERTISEMENT

Este un pas important în cariera lui. Este un club important, cu o tradiţie mare. Toată lumea este mândră că a ales un club mare, precum FCSB”, a spus Daniel Halfar pe aeroportul Otopeni.

VEZI VIDEO:

Vucur: “Am vorbit cu Steliano Filip despre fotbalul românesc, mi-a spus multe lucruri frumoase”

de transferul la FCSB şi spune că i-a cerut referinţe despre Liga 1 fostului său coechipier de la Hajduk Split, Steliano Filip:

ADVERTISEMENT

„Am mai fost aici acum trei ani , știu lucruri frumoase despre București. FCSB este un club mare, cu istorie bogată, cu obiective importante. Sunt mândru să fiu aici.

Am vorbit cu Steliano Filip despre fotbalul românesc, mi-a spus multe lucruri frumoase. Am auzit multe despre Gigi Becali, am văzut niște filmulețe cu el, sunt pregătit.

ADVERTISEMENT

Acesta este un pas important pentru mine, pentru cariera mea. FCSB este un club mare. Am vorbit o dată cu Thomas Neubert, e fericit că am venit aici. Avem multe obiective, vrem să câștigăm campionatul și să ne calificăm în grupele Conference League”, a spus Vucur.

Fundaşul care are cetăţenie austriacă şi croată a mai jucat în România alături de Hajduk Split, chiar împotriva FCSB-ului, în preliminariile Europa League. Atunci, roş-albaştrii s-au calificat mai departe în mod dramatic, după un gol marcat de Gnohere în prelungiri, pentru 2-1.

33 de ani are Daniel Halfar

250.000 de euro este cota de piaţă a lui Stipe Vucur