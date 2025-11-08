Sport

Știrea-bombă din fotbalul internațional anunțată la „Giovanni show”: „Clubul va fi vândut pe 2 miliarde de euro!”. Exclusiv

Unul dintre marile cluburi de fotbal din lume va fi vândut. Cine este colosul european despre care Giovanni Becali a aflat că se va tranzacționa pentru 2 miliarde de euro.
Mihai Dragomir
08.11.2025 | 19:45
Fotbalul mondial are parte de o nouă vânzare de club. Giovanni Becali a anunțat în exclusivitate numele echipei care se pregătește să aibă un nou patronat după o tranzacție de 2 miliarde de euro. Despre cine este vorba, de fapt.

Echipa de talie mondială se vinde. Giovanni Becali a făcut anunțul

Fotbalul modern implică sume tot mai mari, indiferent că se discută de salarii, transferuri, rezilieri sau chiar vânzări de club. O echipă din La Liga este gata să fie tranzacționată pentru 2 miliarde de euro.

Prezent în studioul cele mai recente ediții ale emisiunii „Giovanni Show”, Giovanni Becali a precizat că a discutat cu cei din conducerea lui Atletico Madrid și a aflat că fosta campioană a Spaniei va fi vândută către americani.

„Îți dau o premieră. Atletico Madrid va fi vândută pe 2 miliarde de euro la un fond de investiții din SUA. Eu știu de la Miguel Angel Gil (n.r. – acționarul majoritar cu 51%) și de la Pepe Hidalgo, care au luat prânzul. Eu l-am chemat pe Pepe și era și Miguel Angel Gil acolo și m-a salutat. Mi-au spus că negociază să vândă Atletico Madrid cu 2 miliarde!”, a spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

Dezvăluirile lui Giovanni Becali despre Diego Simeone

Diego Simeone, antrenorul care pregătește de mai bine de un deceniu Atletico Madrid, este una dintre vechile cunoștințe ale lui Giovanni Becali. Impresarul îl cunoaște încă de când avea 19 ani și fusese luat de Mircea Lucescu în Italia, la Brescia.

Giovanni a mai spus că, deși „Cholo” are tot felul de ieșiri dure în timpul meciurilor, este cu totul diferit în afara terenului: „E un băiat dulce. După ce e gata meciul, fuge pe tunel. Se îmbracă în același costum de zeci de ani.

La sfârșit fuge de toți. Are o superstiție. El e coleric pe teren, dar în viaţa de zi cu zi e o dulceaţă. Are toți copiii aranjați”, a povestit impresarul într-o ediție anterioară a emisiunii „Don Giovanni”.

Ce ofertă de colaborare a refuzat Giovanni Becali

Giovanni Becali a vorbit și despre refuzul său atunci când i-a fost propus să se alăture în proiectul unei echipe din străinătate. Oferta din Elveția nu a fost suficient de interesantă pentru impresar: „Nu m-a tentat niciodată să lucrez cu un club mare. Cineva din Elveția, din Lausanne, voia să vin să fiu director sportiv. Nu m-a interesat!”, a mai spus Giovanni Becali la emisiunea „Giovanni Show”.

