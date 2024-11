Știrea care a băgat șoferii în sperieți: ce se întâmplă dacă nu ai lopată și nisip în mașină iarna. Lămuririle unui polițist de la rutieră: ”E un fake news”

Informația falsă propagată în mediul online se referă la amendarea dură a celor care nu au nisip și lopată în mașină, pe timp de iarnă. Potrivit știrii care a tot circulat pe rețelele de socializare, cei care nu sunt echipați cu nisip și lopată, dar și cu anvelope de iarnă, riscă amendă în valoare de 3.000 de lei.

Fake news-ul grosolan care a speriat șoferii

În timp ce , odată ce sezonul rece se apropie din ce în ce mai mult, aducând cu el ploi, zăpadă, polei și chiar gheață, la fel de des apar și informații false ce îi pun pe șoferi în situații dificile.

Desigur, mulți ar prefera să fenteze legile, considerând că ei nu vor fi prinși „cu ocaua mică”. Totuși, după ce află ce amendă riscă în urma nerespectării presupusei legi, mai degrabă s-ar apuca să se echipeze corespunzător.

Așadar, potrivit unei informații apărute în presă, din 15 noiembrie toți șoferii din România sunt obligați ca, pe lângă echiparea cu anvelope de iarnă, să aibă în autoturism și nisip, dar și o lopățică, instrumente ce le-ar fi necesare în cazul unui blocaj în nămeți. Tot acest fake news prevede că cine nu respectă noile reguli va fi amendat cu suma de 3.000 de lei și îi va fi reținut și certificatul de înmatriculare. Desigur că, întrebați în trafic, șoferii au spus că știu despre lege și că se pregătesc să își echipeze mașinile cu cele necesare, ba chiar se îndreptau spre magazinele de bricolaj atunci când au fost chestionați de reporteri.

Ca să calmeze spiritele, un polițist a dezmințit aceste informații false, deși, inițial, chiar și el a crezut că poate nu este actualizat cu ultimele modificări.

„La fel cum ați rămas voi când ați văzut această știre, la fel am rămas și eu când am văzut videoclipul la știrea postată de un site național de știri, adică nu pus pe contul cuiva care vrea să facă vizualizări. Și, pentru că mâine este 15 noiembrie, iar așa cum se spune în știre, ar trebui să intre în vigoare legea conform căreia șoferii care nu au nisip și lopățică în autovehicul vor fi amendați cu 3.000 de lei, am intrat în panică. Am zis, bă, poate mi-a scăpat mie ceva, poate n-am fost atent, am zis hai totuși să verific. Este un site național care oferă seriozitate informațiilor pe care le oferă. Am căutat toate modificările codului rutier din ultima perioadă, am început să mă uit pe Monitorul Oficial, am sunat un prieten, ‘băi, știi ceva despre obligativitatea ca șoferii să dețină din 15 noiembrie lopățică, sac de nisip’”, explică Octavian Perțea, comisar șef în cadrul IPJ Bihor.

„Legea” care trimite șoferii la cumpărături

Polițistul a și explicat de ce totul ar fi trebui foarte bine verificat, nu doar de către jurnaliștii care au propagat această știre, ci și de șoferii care au preferat să se conformeze de frică.

„Vreau să vă zic că acesta este un fake news. Nu este nicio modificare adusă Codului Rutier, iar șoferii nu sunt obligați să aibă decât cauciucuri de iarnă, adică acelea cu M+S pe ele sau lanțuri. Cel mai mult m-a enervat că au inventat și cuantumul amenzii, au spus că va fi 3.000 de lei. Eu știm că un punct de amendă este 165 de lei, am calculat și eu pe degete, ca orice polițist, am zis: bă, 3.000 de lei, împărțit la 165, veneau 18,18 puncte de amendă, deci nicio legătură cu realitatea. Mi-a mai plăcut reacția șoferilor care erau întrebați. Erau foarte siguri pe ei. Oamenii au fost simpatici, dar reporterii care au propagat acest fake news nu au fost simpatici deloc, mă așteptam să verifice în lege”, mai susține Octavian Perțea, pe .

Desigur, o obligație au, totuși, șoferii din România, în prag de iarnă, aceea de a schimba . Aici, într-adevăr, există o sancțiune de până la 3.000 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare în caz de nerespectare. Nu doar că șoferii care nu se supun legii vor fi amendați, dar pot fi pasibili de accidentare, căci anvelopele de iarnă oferă o stabilitate mult mai mare pe carosabilul acoperit cu diverse materiale naturale, ca nisip, apă, zăpadă sau gheață.