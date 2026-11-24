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Folosit ca titular în deplasarea de la Sfântu Gheorghe cu Sepsi, Claudiu Petrila (26 de ani) a fost omul meciului pentru echipa lui Daniel Pancu (49 de ani). Mijlocașul ofensiv a centrat excelent la primul gol marcat de Alex Dobre, în secunda 40, apoi a deschis drumului giuleștenilor către victorie cu golul de 2-1.

Claudiu Petrila, omul decisiv pentru Rapid în victoria cu Sepsi

Rapid a profitat din plin de pasul greșit făcut de Dinamo și a urcat pe locul 2 în SuperLiga. Într-un meci cu Sepsi, în care Alex Dobre, în secunda 40, a marcat cel mai rapid gol al sezonului, formația lui Daniel Pancu s-a impus cu 3-1. Giuleștenii au acumulat 34 de puncte și sunt pe poziția secundă, la 2 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

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Despre evoluția bună a lui Petrila, cel care pare că și-a regăsit forma din sezonul precedent, s-a discutat și la FANATIK SUPERLIGA. Horia Ivanovici a subliniat că „știrea meciului e revenirea lui Petrila”. Intrat în direct în emisiune, Robert Niță (49 de ani), membru în Consiliul de Administrație al clubului Rapid, a remarcat și el acest aspect și a scos în evidență impactul în joc al fotbalistului din lotul lui Pancu. Petrila nu mai înscrise , de pe 27 iulie 2026. A fost atunci un FC Botoșani – Rapid 1-1.

„Petrila a lipsit o perioadă, nu pentru că nu ar fi dat randament, ci pentru că a avut o accidentare. I-a prins bine întreruperea pentru meciurile echipei naționale. A jucat în cele două partide amicale disputate de Rapid în pauză. Despre Petrila putem spune că e tipul de jucător care, dacă are minute, prinde încredere, are evoluție bună și își recâștigă repede ritmul de joc. Ca drept dovadă, aseară (n.r. contra lui Sepsi) a fost omul meciului”, remarcă Niță.

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Comparație între Rapidul lui Pancu și cel al lui Gâlcă

Tot la FANATIK SUPERLIGA s-a făcut o comparație între Rapid din „era” Costel Gâlcă, în sezonul 2025 – 2026, și pe bancă. Interesant este faptul că anul trecut, în această perioadă a sezonului intern, formația din Giulești avea 35 de puncte. În prezent are 34. Tot cu Gâlcă la timonă, Rapid era pe locul 1 după prima etapă din play-off. Din platoul emisiunii de la FANATIK, Bogdan Baratky Tudor a ținut să facă o precizare extrem de interesantă. „Știți care e paradoxul? Că Rapidul lui Pancu va depăși foarte greu Rapidul lui Gâlcă până în play-off. Rapid a fost pe locul 1 până după prima etapă din play-off. Pentru ca Rapidul lui Pancu să fie peste Rapidul lui Gâlcă ca rezultate, asta va trebui demonstrat în ultimele 9 etape de play-off”.

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În opinia lui Robert Niță, Rapidul din prezent arată mai bine, dacă ne referim la jocul prestat. „Cred că diferența între Rapidul de anul trecut și cel din prezent este din punct de vedere al jocului. Ea este în favoarea lui Pancu. (….) Echipa, jocul oferă speranțe. Drept dovadă, rezultatele sunt consecința unui joc bun. Echipa își creează foarte multe ocazii meci de meci. În momentul când vor fi fructificate mai multe dintre ele, probabil vor fi și victorii mai clare decât aseară (n.r. acel 3-1 cu Sepsi)”.

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Marcel Pușcaș nu este de acord cu Robert Niță: „Rapidul lui Pancu, sub cel al lui Gâlcă”

Din platoul FANATIK SUPERLIGA, Marcel Pușcaș (66 de ani) vine cu o poziție interesantă. Din punctul său de vedere, Rapid, cu Pancu pe bancă, arată mai rău decât Rapid cu Gâlcă. „Mie mi se pare mai slab Rapid de acum decât anul trecut pe vremea asta, ca lot. Am văzut câteva meciuri și nu cred că cei care vin de pe bancă aduc mari îmbunătățiri, cum se întâmplă la Craiova, de exemplu. Nu cred că Rapid are bancă. Mai trebuie la mijloc vreo 2 jucători (…) Mai vreau să spun că Pancu trebuie să-și revizuiască schimbările. Le mai încurcă din când în când. A făcut multe mutări deloc inspirate”.