Știrea momentului vine din Spania: Andrei Rațiu, propus la Real Madrid!

Unul dintre cei mai bine cotați internaționali români a fost propus pentru un transfer la Real Madrid, acolo unde ar urma să-l înlocuiască un star adus în vara trecută.
Mihai Alecu
14.04.2026 | 22:55
Andrei Rațiu, propus în Spania la Real Madrid în locul lui Trent Alexander-Arnold Foto: colaj Fanatik
Evoluțiile excelente ale fundașului român Andrei Rațiu în La Liga au atras atenția presei spaniole și nu mai. Jucătorul lui Rayo Vallecano este tot mai lăudat pentru prestațiile sale, iar numele său a ajuns în discuțiile legate de viitorul defensivei de la Real Madrid.

Andrei Rațiu a fost propus la Real Madrid! Fotbalistul lui Rayo, lăudat în Spania

Rațiu este văzut chiar ca o variantă de titular în flancul drept al apărării „galacticilor”, în contextul problemelor întâmpinate de Trent Alexander-Arnold, fotbalistul transferat în vara trecută de la Liverpool. Evoluțiile oscilante și accidentările repetate ale englezului au ridicat semne de întrebare la Madrid, iar în acest context, fostul jucător iberic Hipolito „Poli” Rincon a mers și mai departe, afirmând că l-ar prefera pe internaționalul român în locul starului adus din Premier League.

„În fiecare zi îmi place tot mai mult Rațiu, mi se pare un fundaș lateral extraordinar. Nu știu cum de nu este la o echipă mai mare. L-aș da la schimb chiar acum, om pe om, pentru Alexander-Arnold, ba chiar aș și plăti”, a spus fostul jucător la cunoscutul post de radio Cadena Cope.

  • Gică Hagi este singurul fotbalist român care a evoluat pentru Real Madrid.

Alexander-Arnold, revenire spectaculoasă în Premier League?

Rațiu traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale, fiind considerat unul dintre cei mai constanți fundași din campionatul Spaniei. Internaționalul român s-a remarcat prin viteză, implicare ofensivă și capacitatea de a face față unor adversari de top, fiind deja celebre duelurile cu Vinicius, calități care l-au adus deja în atenția mai multor cluburi importante.

Fundașul dreapta de la Rayo Vallecano, ajuns la 27 de ani, este și în acest sezon un om de bază pentru formația din La Liga, iar experiența pe care a acumulat-o în ultimii ani l-au făcut să fie unul dintre cei mai apreciați  jucători ai grupării, interesul pentru transferul său fiind de asemenea important în fiecare perioadă de mercato.

În paralel, situația lui Alexander-Arnold la Madrid este tot mai incertă. Deși transferul său a fost unul foarte așteptat, prestațiile nu au confirmat pe deplin, iar problemele medicale i-au afectat continuitatea în echipă și chiar s-a vorbit despre posibilitatea ca el să se întoarcă în Premier League, fiind pe lista celor de la Manchester City.

