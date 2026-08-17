Știrea verii în fotbalul românesc: Arnold Garita, ajuns acum la FCSB, pe lista lui Arsenal și Newcastle!

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Arnold Garita se pregătește să îmbrace tricoul celor de la FCSB, însă povestea atacantului putea avea, cu mai bine de un deceniu în urmă, un cu totul alt traseu. Înainte să ajungă în fotbalul românesc, Garita a atras atenția unor nume uriașe din Premier League, iar în 2012, pe când avea doar 15-16 ani, era pe radarul unor cluburi precum Arsenal și Newcastle. Informația a fost dezvăluită în direct la FANATIK SUPERLIGA, iar parcursul ulterior al atacantului face povestea și mai interesantă.

Arnold Garita, dorit de Arsenal și Newcastle în urmă cu 14 ani! Horia Ivanovici: „Se bătea Arsenal cu Newcastle pe el”

Horia Ivanovici a dezvăluit în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA informația despre interesul pe care Arsene Wenger și Arsenal l-ar fi avut pentru Garita în perioada în care atacantul era junior. Directorul Fanatik a remarcat diferența uriașă dintre statutul pe care îl avea atunci jucătorul și situația în care se află acum, când urmează să devină jucătorul celor de la FCSB.

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„Hai să vă dau una tare, apropo de Garita. Țineți-vă bine. Deci, Garita, noul jucător al lui FCSB, nu vă vine să credeți, în 2012, Arsene Wenger l-a vrut pe Garita la Arsenal. Îl dorea și Newcastle (n.r. râde). Cum să-l vrei, băi, pe Garita la Arsenal? Se bătea Arsenal cu Newcastle pe el. Uitați știrea aici. Deci asta chiar e știre. Mi se pare tare de tot“, a spus Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Informația a fost completată de Marcel Pușcaș, care a explicat că Garita avea încă de la acea vârstă calități fizice impresionante. avea doar 15-16 ani în perioada respectivă, însă statura sa îl făcea deja un fotbalist cu un profil aparte, lucru care poate explica interesul unor cluburi importante din Anglia.

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„Atunci avea 15-16 ani și 2 metri, era normal să fie dorit de echipele tari. Dar cum a făcut de a ajuns în Liga 3, a ajuns la Cherleroi, a jucat zero meciuri“, a punctat Marcel Pușcaș.

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La rândul său, Marius Mitran a remarcat faptul că, la acel moment, Garita avea caracteristicile fizice necesare pentru a atrage atenția unui club precum Arsenal: „La vârsta aia avea datele de Arsenal“, a spus și Marius Mitran.

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15.000 de euro va fi salariul lui Arnold Garita la FCSB

Arnold Garita ajunge azi în România să semneze cu FCSB

Impresarul Florin Vulturar a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că şi e aşteptat să semneze contractul. FCSB a profitat de faptul că atacantul a fost scos de pe listă de chinezii de la Shenzhen Juniors:

„Azi, la ora 13:30 o să vină de la Paris. În ultimele două zile a fost acolo. Nu mai are ce să fie. S-au semnat actele cu chinezii. A fost destul de complicat cu ei. A fost diferenţa de fus orar şi a durat din cauza asta. Jucătorul va face vizita medicală şi va semna.

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Avantajul nostru a fost că a avut o altercaţie la ultimul meci jucat. A fost o lovitură, a luat cartonaş roşu şi a fost suspendat cinci etape. Nu asta a fost cea mai mare problemă, ci că a fost scos de pe listă. El nu mai putea să joace până la finalul campionatului din China. Am profitat de situaţie şi cam asta a fost.

Ei sunt foarte drastici la situaţiile astea, au suspendări foarte mari. Faptul că a fost scos de pe listă îl împiedica să joace. Iar contractul lui era până la finalul anului. În primul rând, este al doilea golgheter al campionatului. E greu să găseşti un atacant cu ritm de joc, să şi joace”, a spus Vulturar.