Știrea zilei: Barcelona își trimite oamenii în România la o echipă de play-off!

În urma parteneriatului pe care Chindia îl are cu Barca Academy, o delegație din partea catalanilor vine la Târgoviște pentru un schimb de experiență. FANATIK a aflat că aceasta va fi condusă de fostul căpitan al lui FC Barcelona, Sergi Barjuan (54 de ani).

Veste uriașă! Barcelona vine la Chindia Târgoviște pentru un schimb de experiență

FC Barcelona este cunoscută pentru una dintre cele mai bune academii la nivel mondial, „La Masia”, iar proiectul Barca Academy a fost înființat tocmai pentru a coopta cele mai mari talente din întreaga lume. Proiectul a debutat și în România, pe 19 august 2024, iar

De această dată, Barcelona revine în România printr-o delegație condusă de Sergi Barjuan, fost căpitan la Barcelona, cu peste 380 de meciuri pentru clubul catalan. FANATIK a aflat că spaniolul, care este director la Barca Academy, va veni la Târgoviște, unde va sta între 23 și 25 martie. Barca Academy se află în parteneriat cu Chindia Târgoviște după ce

Chindia Târgoviște și Barcelona au anunțat parteneriatul în urmă cu 8 luni

La o lună după ce Marius Pavel a preluat Chindia Târgoviște, clubul din Liga a 2-a a României a semnat un parteneriat istoric cu FC Barcelona. Conform dâmbovițenilor, această colaborare presupune stabilirea de strategii pe termen lung pentru dezvoltarea clubului Chindia, implementarea metodelor de antrenament ale clubului catalan, vizite ale staffului tehnic de la Barcelona în România pentru evaluare și monitorizare, rapoarte lunare și video-call-uri între reprezentanții celor două cluburi, deplasări ale staffului tehnic român la Barcelona pentru schimb de experiență, dar și sesiuni de antrenament pentru câțiva tineri jucători de la Chindia în cadrul clubului FC Barcelona.

„Cu câteva zile în urmă, la Barcelona, s-a semnat un parteneriat istoric între Chindia Târgoviște și legendarul club FC Barcelona. Acordul a fost parafat de prim-vicepreședintele FC Barcelona, domnul Rafael Yuste, și președintele Chindiei Târgoviște, Marius Pavel. Chindia Târgoviște devine primul club de fotbal din lume care încheie un astfel de parteneriat oficial cu FC Barcelona!

Un aspect esențial al acestui parteneriat este accesul la baza de scouting a FC Barcelona, acordând suport în aducerea de jucători valoroși monitorizați de clubul catalan. Acest parteneriat oferă o oportunitate unică pentru tinerii fotbaliști români, făcând mai facilă tranziția către un club legendar precum FC Barcelona. Primul pas a fost făcut prin numirea lui Cristian Tonchef în funcția de Director Tehnic, iar el nu va fi singurul membru al staff-ului relocat de partenerul nostru. Hai, Chindia!”, scriau pe Facebook, pe 16 iulie 2025, cei de la Chindia Târgoviște.

Joan Laporta l-a amintit pe Anghel Iordănescu la inaugurarea Barca Academy în România

Joan Laporta a venit în persoană pentru inaugurarea Barca Academy în România. Omul de afaceri s-a simțit foarte bine la București, mai ales că l-a avut lângă el pe Florin Răducioiu, care a jucat la Espanyol Barcelona și a știut să discute în catalană cu președintele lui FC Barcelona. În discursul său, Laporta l-a menționat și pe Anghel Iordănescu, fostul selecționer al României.

„Mi-ar fi plăcut foarte mult să vorbesc în română, pentru că mi-ați ajuns la inimă fiecare dintre voi. Pentru mine este un privilegiu să fiu președintele Barcelonei. În momente ca acesta simți într-adevăr importanța a ce reprezintă Barcelona. Mulțumesc, Marius (n.r. – Pavel), pentru că ai făcut posibil ca azi să inaugurăm prima academie a Barcelonei în România. La fel, fără Florin (n.r. – Răducioiu), acest lucru nu ar fi fost posibil. Florin a avut plăcerea de a vorbi în catalană, m-am simțit fix ca acasă.

Vreau de asemenea să îl pomenesc pe legendarul Iordănescu, selecționerul echipei naționale. Persoana dânsului reprezintă un punct de referință în fotbal, cu atât mai mult cu cât România este o țară a fotbalului și are foarte mulți jucători importanți”, a declarat președintele lui FC Barcelona, Joan Laporta.