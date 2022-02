Știrile zilei din sport, vineri, 11 februarie. Denis Alibec, savuros după primul gol în Grecia: „Am căutat-o pe internet pe Atromitos”

Denis Alibec a marcat primul său gol pentru Atromitos în victoria categorică, scor 3-1, cu Lamia și a făcut o dezvăluire marcă înregistrată, imediat după fluierul final. Potrivit spuselor sale, Google a fost cel care l-a ajutat să afle mai multe informații cu privire la echipa din campionatul Greciei.

„Este important pentru noi că am câștigat meciul și că am obținut punctele. Faptul că am marcat eu contează mai puțin, e un obiectiv secundar.

Am căutat-o pe internet pe Atromitos, este o echipă grozavă din Grecia. Știu că antrenorul lui PAOK este Răzvan Lucescu, îl cunosc de asemenea pe Alex Mitriță. Sper că îi putem învinge astfel încât, după meci, să mă pot amuza de ei”, a declarat atacantul român.