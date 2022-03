Știrile zilei din sport, joi, 3 martie. George Pușcaș, criticat pentru modul în care s-a bucurat după gol: „Ce stupid!”

Deși a înscris cel de-al doilea gol al meciului câștigat de Pisa pe teren propriu, scor 3-2, cu FC Crotone, George Pușcaș i-a înfuriat la culme pe suporteri, din cauza modului în care a ales să celebreze reușita.

Servit excelent de Benali în minutul 22, acesta a driblat portarul și a înscris fără emoții, după care a mimat că trage cu o mitralieră. Un gest pe care fanii l-au taxat imediat, în contextul războiului din Ucraina.

George Pușcaș’ goal for Pisa against Crotone after 22 minutes into the game!

— RO Football (@RomanianFoot)