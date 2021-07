Știrile zilei din sport, 31 iulie. Barcelona le-a decis viitorul. Ce se va întâmpla cu Philippe Coutinho și Antoine Griezmann

Flavius Biea și-a păstrat centura IBA Intercontinental

Flavius Biea și-a păstrat centura IBA Intercontinental după o victorie la puncte, 97-93, în fața mexicanului Ivan Alvarez. Cu zece runde duse la capăt în ring, lupta și-a onorat statutul de main-event al galei Boxing Fighting Championship, organizată vineri la Timișoara.

„Am știut că o să am o luptă foarte grea. La fel ca și mine și el este în top 100 al lumii. Mă bucur că am putut să aduc un eveniment puternic aici în Timișoara și nu doar povești. Am avut o luptă grea și mă bucur că am trecut peste.

Următoarea luptă vreau să fie și mai grea, pentru că trebuie să demonstrezi: ca să fii cel mai bun trebuie să-i bați pe cei mai buni. După doi ani de zile de pauză sunt foarte mulțumit de lupta asta.

Mă bucur că s-a dus la puncte lupta asta, pentru că trebuia să știu unde mă aflu eu, ce potențial am și cât pot să dau. Probabil după acest meci voi fi în primii 60 din lume.

Voi sta la masă cu echipa mea și vom stabili. Dacă va fi un nou eveniment organizat de noi va fi cu un boxer mult mai în top ca acesta, care să mă ducă cât mai repede spre un titlul mondial”, a declarat , ajuns la cea de-a 20-a victorie din 21 de meciuri.