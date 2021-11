Știrile zilei din sport, duminică, 14 noiembrie. Aleksandr Lukaşenko a urcat pe patinoar. Președintele Belarusului a jucat hochei

Carlos Alcaraz, campion la Next Gen Finals! Ibericul nu i-a dat nicio șansă lui Sebastian Korda

Carlos Alcaraz a câștigat contra lui Sebastian Korda ultimul act al competiției . Spaniolul s-a impus în trei seturi, scor 4-3 (7-5), 4-2, 4-2.

Sebastian Korda a început mai bine partida și a pus presiune contraserviciului, dar Alcaraz a reușit de fiecare dată să și-l păstreze miraculos. Ibericul a salvat cinci mingi de break în primele două game-uri de serviciu, iar totul s-a decis la tie-break (la scorul de 3-3 se joacă tie-break, conform regulamentului de la Next Gen Finals). Americanul a avut 5-4 și două servicii, dar Carlos Alcaraz a înclinat balanța în favoarea lui și s-a impus cu 7-5.

În actul secund, echilibrul s-a păstrat până la 2-2. Alcaraz a reușit apoi un break și a servit excelent pentru a face 2-0 la seturi. Americanul putea reechilibra partida în startul setului trei. A condus cu 1-0 și a avut și o minge de break, dar spaniolul a salvat din nou și nu a mai avut probleme până la final.

Ultimul act al Next Gen Finals a durat o oră și 33 de minute de joc.

KING CARLOS 🏆 🇪🇸 Carlos Alcaraz is the 2021 champion! — Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals)

Carlos Alcaraz are doar 18 ani și este al patrulea campion de la Next Gen Finals, după Chung Hyeon ( ), Stefanos Tsitsipas (2018) și Jannick Sinner (2019). Spaniolul a încheat astfel excelent anul. La Milano a pierdut doar un set în cinci meciuri, iar înaintea a cucerit primul trogeu din carieră, la Umag, și a ajuns până în sferturile US Open.