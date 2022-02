Știrile zilei din sport, duminică, 20 februarie. Sorana Cîrstea, victorie fără emoții în runda inaugurală a turneului de la Doha

Sorana Cîrstea (31 WTA) a obținut o victorie fără emoții în runda inaugurală a turneului de la Doha, scor 6-2, 6-1, în fața egiptencei Mayar Sherif (65 WTA), după doar 68 de minute. Competiția este dotată cu premii în valoare totală de 2,63 milioane de dolari.

A nice straightforward R1 win today of a less experienced opponent for Sori. She continues playing well this year and is rewarded with the victory and a R2 matchup against Garbine Muguruza. Sorana Cirstea defeated Mayar Sharif 6-2, 6-1.

— Romanian Tennis (@WTARomania)