Știrile zilei din sport, duminică, 23 ianuarie. SCM Râmnicu Vâlcea, o nouă victorie în European League

După trei etape, lider în clasament este SCM Râmnicu Vâlcea, cu 4 puncte, urmată de Viborg, tot 4, Chambray şi Vaci, câte 0 puncte. SCM are la activ şi restanţa din prima etapă, după ce Viborg anunţa la acea vreme cazuri de Covid-19 în lot şi meciul a fost amânat. Acesta a fost reprogramat pentru 30 ianuarie.

Cristina Neagu își anunță revenirea la națională

Cea mai bună handbalistă a României, Cristian Neagu, a declarat la finalul partidei pe care CSM București a câștigat-o cu Borussia Dortmund în Liga Campionilor că va reveni în curând la echipa națională.

”Cu siguranță, a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o în această iarnă, să nu merg la echipa națională. Am lucrat mai mult pentru corpul meu, m-am odihnit mai bine. Sunt sigură că a fost cel mai bine, chiar dacă această decizie a fost criticată de unii oameni.

Însă ei nu știu ce se află în sufletul meu și ce se întâmplă cu accidentările. Sunt mulțumită de ce am făcut. Probabil că voi reveni la echipa națională la următoarea convocare”, a declarat Neagu, conform .

ADVERTISEMENT

Cristina Neagu nu a făcut parte din lotul reprezentativei României la Campionatul Mondial de handbal feminin din Spania, care s-a desfășurat la finalul anului trecut.

Regretul lui Florin Prunea din perioada Dinamo

Fostul internațional Florin Prunea a avut puterea să recunoască faptul că a greșit atunci când, din postura de președinte la Dinamo, s-a opus vânzării în străinătate a lui Mihai Neicuțescu.

ADVERTISEMENT

”Am greșit cu Neicuțescu, mai bine îl lăsam să plece. Mai și greșești, am puterea să recunosc. Negoiță a avut dreptate atunci când mi-a zis să-l dăm. Era o ofertă de 200.000 de euro, ce a mai făcut Neicuțescu de atunci?

Era un jucător tânăr, credeam că Dinamo poate lua mai mult pe el. A fost o greșeală din partea mea. Timpul nu mi-a dat dreptate, evoluția lui a fost în jos de atunci. Am avut încredere în el, am văzut că a ajuns la Buzău, la Liga 2.

ADVERTISEMENT

Eu am crezut în el, dar tot timpul avea trei-patru kilograme în plus, nu avea grijă de el. Accidentările lui n-au fost întâmplătoare. Când ai patru-cinci kilograme în plus, ai o piatră pe care o porți cu tine. E normal să te lase genunchii când ai o asemenea greutate, totul ține de tine”, a declarat Prunea la emisiunea .

Victor Cornea a câștigat proba de dublu la turneul de la Forli

Perechea româno-germană Victor Vlad Cornea/Fabian Fallert a câştigat titlul în proba de dublu a turneului challenger de la Forli, dotat cu premii totale de 45.730 de euro.

ADVERTISEMENT

Cei doi au învins, în finală, scor 6-4, 6-7 (6), 10-7, cuplul Jonas Forejtek/Jelle Sels (Cehia/Olanda). Victor Cornea (locul 249 ATP) şi partenerul său au fost răsplătiţi pentru titlu cu un cec de 2.670 de euro şi cu 80 de puncte ATP la dublu.