Știrile zilei din sport, duminică, 30 ianuarie. Gaz Metan Mediaș, ultimatum de la FRF privind depunctarea

Am realizat acest parteneriat pe căi misterioase, dar mă bucur că am reușit. Felicitări învingătoarelor, sper să vă mai întâlnesc o dată, a fost un meci grozav. Mulțumesc prietenilor, familiei și federației. Le-am simțit sprijinul de departe. Mulțumesc antrenorului! ”, a declarat kazaha.

Mulțumesc echipei mele, care m-a sprijinit și în teren și în afară. Când am venit în Australia nu m-am așteptat să joc o finală. Sunt foarte emoționată că am luptat pentru trofeu ”, a spus ea, cu lacrimi în ochi.

Felicitări adversarelor! Am mai jucat împotriva lor la junioiare, am pierdut și atunci și faceți o treabă excelentă. Știu că munciți mult chiar dacă pierdeți sau câștigați, așa că încă o dată felicitări.

La festivitatea de premiere, Beatriz Haddad Maia a mulțumit celor care au venit în Brazilia. „ Mă simt ca acasă, iar Australia are un loc special în inima mea. Îi mulțumesc Annei pentru aceste două săptămâni. Am câștigat turneul de la Sydney, am jucat, în total, 8 meciuri de 3 seturi și totul a fost superb.

Singurul turneul de Mare Șlem care le lipsește din palmares este US Open, după ce s-au impus la Roland Garros în 2018 și 2021, la Wimbledon în 2018, iar la Australian Open în acest an.

Czechmate 🇨🇿🏆 & clinch their first women's doubles title with a 6-7(3) 6-4 6-4 victory over Beatriz Haddad Maia & Anna Danilina. 🎥: · · ·

U-BT Cluj-Napoca a învins CSM CSU Oradea cu 0,2 secunde înainte de final

Echipa masculină de baschet U BT Cluj-Napoca își continuă parcursul impecabil în campionat, învingând, în deplasare, CSM CSU Oradea cu 81-79 (50-37). A fost a 16-a victorie în tot atâtea meciuri în actuala ediție, dar și cea mai tensionată.

În sfertul 3, oaspeții au avut un avantaj de 15 puncte, tabela arătând 63-48 în favoarea lor, dar orădenii nu au abandonat lupta. Cu 18 de secunde de joc. Brown a fost trimis la linia de fault, de unde a fost precis și scorul devenea 79-75 pentru U-BT, conform .

A urmat un time-out, iar Kris Richard a semnat un four-point-play cu care a egalat. Dar, la ultima aruncare din timpul regulamentar, Brown a urmărit o minge aruncată spre coșul gazdelor, și a trimis mingea în inel când tabela arăta 0,2 secunde de joc.

„Chiar dacă nu erau într-o formă bună, știam că adversara noastră e o echipă care luptă pentru titlu în fiecare sezon. Suntem rivali de mulți ani, iar Oradea e formația pe care vrem să o învingem de fiecare dată.

Știam că va fi dificil, situația nu era deloc bună pentru noi înaintea sfertului patru. Nu suntem satisfăcuți cu felul cum am jucat, dar suntem satisfăcuți că am învins. Mergem înainte și continuăm să ne îmbunătățim.

A fost o lipsă de comunicare din partea noastră, în apărare. L-am lăsat pe Kris să obțină mingea și a marcat. Dar am rămas uniți și am încercat la următoarea posesie să înscriem coșul decisiv.

Când l-am văzut pe Brandon aruncând, am alergat cât de repede am putut și am sărit să fac tip-in. Am ratat tot meciul, însă pot să îmi ajut echipa în multe alte moduri și acesta a fost unul din ele.

Stăm bine pe hârtie. Am câștigat câteva partide importante. Nu suntem surprinși de rezultate fiindcă știm câtă muncă am depus. Dar încă nu am obținut nimic, avem o mulțime de obiective.

Astăzi a fost un pas în direcția potrivită, să câștigăm în deplasare. Pentru mine, personal, e prima oară când câștig aici. Chiar înainte de a juca pentru Cluj, nu am învins-o pe Oradea în sala aceasta.

Știu că este dificil să câștigi aici, însă suntem concentrați. Luăm fiecare joc pe rând. Ne așteptăm la un meci greu în Ucraina, e foarte important”, a declarat Patrick ‘Petrică’ Brown, conform paginii de Facebook a ardelenilor.