Știrile zilei din sport, joi, 16 decembrie. Ana Bogdan joacă în sferturi, dar nu-și cunoaște adversara

U-Banca Transilvania rămâne lider în Grupa D in Champions League

Echipa U-Banca Transilvania a încheiat printr-o victorie meciul din Grupa G a Basketball Champions League, jucat cu echipa italiană Happy Casa Brindisi, pe teren propriu, în sala BTarena.

Baschetbaliștii gazdă au câștigat cu scorul de 104-94, rezultat în urma căruia și-au asigurat cel puțin locul 2 în Grupa G, se menționează pe al clubului.

Dacă vor câștiga și în Turcia, cu Darüssafaka, elevii lui Mihai Silvășan vor încheia pe primul loc grupa. Trupa clujeană a excelat din punct de vedere ofensiv în primul sfert, în care a totalizat 28 de puncte.

Brindisi ne-a condus o singură dată pe tabela de marcaj, dar s-a ținut în mare parte aproape. Elijah Stewart și Patrick Richard, aflat la meciul cu numărul 100 în maioul U-Banca Transilvania, au excelat în atac.

Alb-negrii au condus inclusiv cu 46-30, apoi au intrat la cabine sub adăpostul a șapte lungimi, 55-48. Italienii au început mai energici partea secundă, însă U-Banca Transilvania a găsit modalități să dea replica.

„A fost un meci greu, cu siguranță. Știam că Brindisi își joacă ultima șansă pentru un loc bun în grupă. Au avut o seară remarcabilă din punct de vedere ofensiv. Au înscris 15 coșuri de trei puncte, cu un procentaj de 55%. Practic majoritatea aruncărilor au intrat în coș.

Am fost puternici din punct de vedere mental și am încercat să găsim în permanență soluții. Nu am intrat în panică atunci când s-au apropiat la două sau la trei puncte. Am arătat caracter, ne-am luptat și am recuperat mai multe mingi.

La final, nu am avut presiunea meciului, conduceam deja cu o diferență considerabilă. Eu cred că este o victorie importantă din punct de vedere al prezenței fanilor în sală. Mă bucur că s-a putut juca, le-am simțit prezența.

În ceea ce privește clasamentul grupei, dacă vom câștiga în Turcia nu mai jucăm niciun play-off. Suntem cu calificarea pe masă, este un lucru extraordinar, dar nu ne vom opri aici. Ne concentrăm pentru meciul cu Piteștiul de sâmbătă, care va fi unul complicat.

Apoi ne vom concentra pe partida din Turcia. Patrick Richard este un jucător foarte important pentru noi atât din punct de vedere baschetbalistic, cât și din punct de vedere al leadership-ului. L-am vrut tot timpul la noi în echipă, se simte bine aici și cred că avem o relație extraordinară”, a declarat antrenorul Mihai Silvășan, după meci

U-Banca Transilvania a pierdut un singur meci în actualul sezon, cedând întâlnirea cu Hapoel Holon din 3 noiembrie. Astfel, Richard și compania au trei succese în Basketball Champions League, la care se adaugă un șir de 10 victorii consecutive în Liga Națională.

La braț în sferturile Cupei Challenge, după victorii concludente

Ambele formații românești feminine de volei prezente din Cupa Challenge, CS Medgidia și CSM Lugoj, au obținut calificarea în sferturile de finală.

CS Medgidia, aflată la primul ei sezon în Cupele Europene, a învins cu scorul de 3-0 (29-27, 25-17, 25-22) formația israeliană Hapoel Kfar Saba. În tur, scorul fusese tot 3-0. În sferturi, formația din Medgidia va juca împotriva echipei sârbe Tent Obrenovac.

CSM Lugoj s-a impus, ca și în tur, cu 3-0 (25-19, 25-13, 25-19) în fața formației Sokol Post Viena. Următoarea adversară a lugojencelor va fi formația turcă Aydin BBSK. Aceasta este cea mai bună performanță europeană din istoria participărilor echipei în cupele continentale.