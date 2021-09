Știrile zilei din sport, joi, 2 septembrie. Alin Minteuan a revenit la CFR Cluj

Dacă până mai ieri era gata să-l demită din funcția de antrenor principal, președintele Barcelonei, Juan Laporta ia acum în calcul să-i propună lui Ronald Koeman prelungirea contractului, dacă va îndeplini anumite condiții.

În primul rând, viitorul olandezului pe banca tehnică a formației blaugrana depinde de trofeele pe care le va cuceri în actualul sezon, mai ales pe plan intern. Decizia finală va fi influențată și de felul în care tehnicianul va reuși să gestioneze ascensiunea jucătorilor crescuți de academia La Masia, pe care este obligat să-i promoveze, având în vedere că echipa nu a mai făcut achiziții notabile în perioada de mercato.

Și nu în ultimul rând, Koeman nu trebuie sub nicio formă să se abată de la stilul de atac tradițional al catalanilor, chiar dacă nu mai are sub comandă jucători precum Messi sau Griezmann, care îi puteau garanta un număr mare goluri marcate.