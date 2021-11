Știrile zilei din sport, joi, 4 noiembrie. Irina Bara și Ekaterine Gorgodze, în sferturile probei de dublu de la Buenos Aires

După două victorii consecutive, U BT Cluj a simțit pentru prima dată gustul înfrângerii în grupa G a Basketball Champions League (BCL), scor 78-68, în fața celor de la Hapoel Holon, dar rămâne pe prima poziție, în așteptarea următoarei etape, când vor da piept tot cu israelienii, pe propriul teren.

„Baschetul nu e un sport în care joci perfect, ci trebuie să evoluezi în ciuda greșelilor. Până la urmă, sunt mândru de felul cum am luptat, avem 17 recuperări ofensive și am aruncat 33 de libere.

Asta spune multe despre nivelul nostru de combativitate pe teren. Nu am avut procentaje bune, mai ales la linia de fault, unde am ratat 12 aruncări libere. În plus, am avut 26% la aruncările de trei puncte”, a declarat tehnicianul campioanei României, Mihai Silvășan.

Tot miercuri, vicecampioana României, CSM Oradea, a pierdut cel de-al patrulea meci din Grupa H a FIBA Europe Cup, 75-68, în fața polonezilor de la Legia Varșovia. Se va putea revanșa, însă, pe 9 noiembrie, când va primi vizita lui FC Porto.