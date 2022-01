Știrile zilei din sport, luni, 31 ianuarie. Încă un război după Australian Open

Jucătorul australian de tenis Nick Kyrgios, câștigător al probei de dublu masculin, alături de compatriotul lui Thanasi Kokkinakis, a avut o ieșire dură la adresa jurnaliștilor. El a folosit o expresie obscenă la începutul mesajului postat pe secțiunea story a contului lui de instagram.

După finala câștigată cu 7-5, 6-4 în fața compatrioților lor Max Purcell și Matthew Ebden, meci care a avut loc după finala de simplu, adjudecată de australianca Ashleigh Barty cu 6-3, 7-6 (2) în fața americancei Danielle Rose Collins, Kyrgios a spus că „publicul a creat probabil cea mai bună atmosferă pe care am văzut-o acest turneu”.

Iar acest lucru a fost interpretat de presă și de Max Purcell ca un dispreț la adresa lui Barty. Motiv pentru care Kyrgios a simțit nevoia să aibă ultimul cuvânt. „La naiba, presă! Sincer, nu am spus nimic lipsit de respect la adresa lui Ash Barty.

Am spus că mulțimea din acest an a fost uimitoare și simt că eu și Kokkinakis am făcut parte din asta.

Chiar tatăl lui Ashleigh a venit și mi-a spus asta. Tot ce am spus a fost că atunci când oamenii mă văd în întreaga lume, arenele sunt pline.

În ceea ce te privește Max Purcell, comentariile tale după meci demonstrează clar că nu te pricepi la divertisment și sport. Dacă nu ai observat că există un motiv pentru care oamenii chiar vin la meciurile mele este pentru că nivelul și jocul meu nu merită să fie văzute.

Data viitoare când pierzi o finală de Mare Șlem, ar trebui să lași capul în jos și să încerci să-ți dai seama cum trebuie să joci mai bine punctele mari.

Nu este nevoie să dai declarații în presă despre alți jucători australieni, pentru că oamenii ar prefera să se uite la picturi decât la stilul tău de a juca”, a comentat Kyrgios pe secțiunea story a contului lui de instagram.