Știrile zilei din sport, luni, 7 februarie. Simona Halep a urcat un loc în clasamentul WTA

Liviu Ciobotariu, antrenorul celor de la FC Voluntari, susține că primarul Florin Pandele este o prezență discretă la formația ilfoveană.

„Poate o să vă surprindă răspunsul meu, am vorbit o singură dată cu domnul Pandele de când sunt la echipă, și am aproape un an de zile. Când am fost în stagiul de pregătire în Germania, am vorbit cinci minute la telefon, a spus să am grijă de echipă și că ne susține în totalitate.

Până în momentul de față, nu m-a sunat nimeni. Mai discut cu domnul Bălănescu după joc. O singură dată m-am întâlnit cu cei din consiliul de administrație, le-am spus de ce jucători avem nevoie”, a declarat Liviu Ciobotariu, la .