Știrile zilei din sport, marți, 11 ianuarie. Viitorul Pandurii Târgu Jiu a rămas iar fără antrenor. Octavian Benga și-a reziliat contractul

Tehnicianul echipei Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Octavian Benga și-a reziliat contractul cu gruparea olteană. Tehnicianul a cerut ruperea relațiilor contractuale motivând că nu există compatibilitate cu conducerea clubului.

”În urma unor discuții, am convenit de comun acord că este cel mai bine să ne despărțim. Urez mult succes clubului de acum încolo. Eu îmi doream să continui, nu am venit la club doar pentru finalul de an.

Am semnat pe un an și jumătate, iar, în principal, obiectivul era să construim o echipă competitivă pentru sezonul viitor, să îmbunătățim condițiile de la echipă”, a declarat bBenga pentru liga2.ro.

Benga a rezistat pe banca pandurilor mai puțin de două luni. A semnat pe 23 noiembrie anul trecut. Tehnicianul a mai antrenat o singură echipă în liga a doua, pe ASU Poli Timișoara.