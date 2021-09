Știrile zilei din sport, marți, 21 septembrie. Cristi Chivu, prima lovitură de când antrenează Inter Primavera

„ Am ales Vâlcea pentru că este o șansă unică, este un club de top, cu performanțe istorice. Din această privinţă, mi-a fost foarte ușor să accept când SCM Râmnicu Vâlcea a venit cu această propunere.

Claudia Pop Cuic se retrage de la naționala de baschet feminin: „Cred că este timpul să fac un pas în spate”

Având în vedere vârsta, accidentările care au măcinat-o în ultima perioadă și, mai presus de toate, faptul că a devenit recent mamă, Claudia Pop Cuic a decis să se retragă de la . Anunțul a fost făcut chiar de ea, prin intermediul site-ului oficial al Federației Române de Baschet.

„Am început să mă gândesc serios la momentul retragerii mele de la echipa naţională după naşterea fiicei mele. Am jucat mai bine de un deceniu pentru România, cu onoare şi mândrie, de fiecare dată recunoscătoare pentru că sunt convocată şi pentru că pot cânta imnul, purtând tricoul în care am visat să joc de când eram copil.

Având în vedere vârsta, accidentările, intervenţiile chirurgicale la care am fost supusă în ultimii ani şi, nu în ultimul rând, faptul că am devenit de curând mamă, pur şi simplu cred că este timpul să fac un pas în spate şi să las locul altor jucătoare să vină din urmă”, a transmis sportiva de 32 de ani.